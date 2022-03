CARRUSEL DE DEL CARRIL

“LAS AUTORIDADES MUNICIPALES NO DEBEN DESARMAR LA CALESITA DE DEL CARRIL, DEBEN PONERLA EN VALOR O PENSAR EN COMPRAR UNA NUEVA. LOS RECURSOS QUE SE DESTINEN A LAS INFANCIAS NO SON UN GASTO, SON UNA INVERSIÓN” CARLOS ANTONIO GOROSITO.



“Vecinos de la localidad de Del Carril han hecho público que la “Calesita” o “Carrusel”, está actualmente abandonada y han planteado la inquietud funcionarios municipales. La respuesta de los funcionarios según los vecinos ha sido: “no se arregla por qué es muy costoso para el municipio de saladillo poder solventar el arreglo de la calesita”. Uno de los vecinos publica en sus redes sociales que se presentó en la Delegación Municipal y les dijo a los funcionarios: “y les ofrezco conseguir y aportar el dinero para arreglar y poner en marcha la misma y me dicen que el Sr. delegado municipal dio la orden de desarmarla”. En primer término debo decir que me parece un DESPROPÓSITO desarmar la “Calesita” y los recursos que se puedan destinar a su puesta en valor nunca serán un GASTO sino una INVERSIÓN EN NUESTRAS INFANCIAS. La Calesita que hoy tiene la localidad de Del Carril es la que antes funcionaba en el Parque República de Italia en la ciudad cabecera. Durante mi última gestión de Gobierno el Municipio compró una Calesita totalmente nueva y fue ubicada en el lugar que ocupaba tradicionalmente en el mencionado espacio público. La otra había sido puesta en valor y la traslade a la localidad de Del Carril, de esta manera la comunidad de Del Carril tuvo su Calesita. El acto inaugural se llevó a cabo en los primeros días de noviembre de 2015 faltaban pocos días para que concluyeran mi sexto y último mandato como Intendente Municipal. Han pasado un poco más de 6 años de aquella inauguración. Es evidente que si se habla de desarmar la Calesita y es que ha habido falta de manteniendo durante todos esos años. El día que inauguré la Calesita en Del Carril también manifesté que mi intención era llevar una Calesita a cada localidad del interior y también a los barrios saladillenses. Era un programa que tenía, pero mi mandato como ya dije concluyó en diciembre de 2015. A mi criterio las autoridades municipales no deben desarmar la Calesita de Del Carril, tendrán que hacer lo necesario para su puesta en valor y quizás pensar en la compra de una nueva CALESITA en el mediano plazo. Que Del Carril tenga una “Calesita” ya es un derecho adquirido de las INFANCIAS de la localidad. Reitero en el año 2015 adquirí en representación del Municipio una nueva Calesita cuya explotación económica es a beneficio de la Escuela Especial “Helen Keller” de Saladillo desde hace décadas la inauguración de la misma fue en los primeros días del mes de agosto. Esta Calesita ha sido trasladada hace unos días desde su emplazamiento original a otro lugar en el mismo predio del Parque República de Italia. Por los medios se informó que el Municipio procedió a la “Refuncionalizacion del Carrusel Antonio Azteazarán”. Habían pasado un poco más de 6 años de la compra de la nueva Calesita, no se cuales habrán sido los deterioros de la misma desde el año 2016 en adelante como para hablar de Refuncionalización del Carrusel. Es obvio el traslado del lugar, pero lo realmente importante es que el “Carrusel Antonio Azteazarán” este funcionando nuevamente para alegría de los niños de nuestra ciudad y fundamente para que nuestras INFANCIAS TENGAN UN ESPACIO LÚDICO tan necesarios en esa etapa etaria. HOY EL DESAFÍO PASA POR EVITAR QUE SE DESARME LA CALESITA DE DEL CARRIL. Esa Calesita o Carrusel debe ser puesto en valor y que se arbitren los medios para que pueda funcionar normalmente en nuestra querida localidad de Del Carril”. Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 9 de Marzo de 2022.