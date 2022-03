180 AÑOS DEL NACIMIENTO DE LEANDRO N. ALEM (11-03-1842)

«EL MAYOR LEGADO QUE DEJÓ A LA POSTERIDAD ALEM, EL HOMBRE DE LA MULTITUD, COMO LO DEFINIÓ ALVARO YUNQUE FUE LA CREACIÓN DE LA UCR.LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE ALEM SON IMPERECEDEROS Y NOS OBLIGA A LOS RADICALES A RESCATARLOS PERMANENTEMENTE» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«El 11 de marzo es una fecha significativa en la historia de la de la UCR. En 1842 hace 180 años atrás nacía Leandro N. Alem. No podemos concebir nuestra Patria sin San Martín, Belgrano, Güemes, Moreno, Castelli y otros tantos y tantas de que los fueron los Padres Fundadores de nuestra Patria. Tampoco podemos concebir a la UCR sin la figura de Leandro N. Alem . «El Hombre de la Multitud» (como definió Alvaro Yunque a Alem) ha sido uno de los padres fundadores de la UCR como digo siempre: el partido de las libertades públicas, del sufragio, de la justicia social, de los derechos humanos. El Dr. Raúl Alfonsín ha escrito que: «Después del fracaso militar de la revolución de 1890, Leandro N. Alem reconoció que era indispensable una organización política que diera coherencia y homogeneidad a la acción reparadora emprendida. A partir de allí, la construcción del partido pasó a ser una necesidad prioritaria en el pensamiento de Alem. Pero desde el primer momento, la existencia del radicalismo como partido en sus formas organizativas (novedosas hacia entonces, con una estructura federal funcionando a través del comité nacional, los comités locales, las convenciones) fue simultánea a la concepción del radicalismo como movimiento histórico». Siempre rescatamos el legado y los valores de los Padres de la Patria porque son imperecederos. Los principios y valores de Alem también son imperecederos y nos obliga a los radicales a rescatarlos permanentemente. El Gran Legado de Alem fue la creación de la UCR. Desde su fundación hasta el radicalismo ha sido ha sido importante en cada instancia historia de nuestro país. Lo es hoy. Cuando Alem afirmó que el radicalismo era la causa de los desposeídos marca uno de los puntos culminantes de la formación del radicalismo. También cuando sostuvo que la concentración del poder político en la ciudad más importante de la República sería perjudicial para el país en su conjunto. Fue un Defensor de las Libertades Públicas por eso quería la plena vigencia de la Constitución de 1853 y del Sistema Federal para lograr un desarrollo justo y equitativo de todas las provincias. Un compromiso a rajatabla con la Escuela Pública impregnaba el pensamiento de Alem. Busco la pureza del sufragio. Hoy no podemos quedarnos con la nostalgia de lo que fue Alem, debemos imitar y rescatar los valores rescatar que él representó. Por lo tanto los radicales debemos luchar desde el gobierno o desde el llano para que nuestro partido abogue para que todas las políticas públicas que se implementen tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos y cuando se corra el riesgo de que estas puedan desviarse del objetivo de servir a los ciudadanos, ahí debe estar el radicalismo reclamando el cambio de rumbo y siendo el garante de un gobierno al servicio del pueblo. En fin un radicalismo del Siglo XXI, actualizado a la exigencia de estos tiempos, la misión del radicalismo no ha concluido en la Argentina, mientras haya desigualdad, concentración de la riqueza, siempre estará justifica la existencia del radicalismo en tanto no olvide que nació para tener una opción preferencial por los que menos tienen. Eso fue lo que entendí era el pensamiento de Alem cuando desde muy joven abrace la causa de la UCR por luchar por la grandeza de nuestro país «. Carlos Antonio Gorosito Ex Intendente Municipal (1991-2015)- Ex Presidente del Comité de la pcia. de Buenos Aires de la UCR (2005-2007),Saladillo 11 de Marzo de 2022.