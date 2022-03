FELICITACIONES A CICARÉ HELICÓPTEROS POR SER PARTE DE UNA PREMIACIÓN EN LA EXPOAGRO 2022

La Municipalidad de Saladillo felicita a la familia Cicaré ya que en la Expoagro 2022 premiaron un helicóptero no tripulado para aplicar agroquímicos de forma selectiva creado por Marinelli, Cicaré y el Invap, que permite realizar aplicaciones de insumos agrícolas hiperselectivas entre otras cosas.

Nicolás Marinelli junto a Cicaré Helicópteros y el Invap ganaron una Medalla de Oro en los premios Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial por su Sistema aéreo no tripulado de alas rotativas RUAS–160.

El desarrollo, que también obtuvo una mención buenas prácticas agrícolas y una mención diseño industrial en el rubro robótica aplicada a la agroindustria, es un sistema de vehículos aéreos no tripulados de alas rotatorias compacto, modular, de rotores coaxiales contra-rotativos y de gran autonomía. El sistema RUAS-160 está conformado por el vehículo aéreo no tripulado y su respectiva consola de monitoreo y control desde tierra, y puede ser complementado con un conjunto de equipamiento o carga útil para cumplir con la misión requerida, por ejemplo en la industria agrícola.

Con una capacidad de transporte de hasta 70 litros de fitosanitarios y de 2 a 5 horas de autonomía según la versión, el RUAS 160 puede realizar aplicaciones de insumos agrícolas hiperselectivas, -ya sean de prescripción previa o en tiempo real-, incorporando diversos sensores para el reconocimiento de malezas, con ultra bajo volumen y bajo consumo de combustible. También tiene la capacidad de esparcir sólidos y portar cargas livianas como cámaras (multi o hiperespectrales) u otros sensores de interés.