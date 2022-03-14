ASAMBLEA DE JUBILADOS

LA ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y RETIRADOS SAAVEDRA INVITA A LOS SOCIOS DE ESTA INSTITUCION A ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA SABADO 19 DE MARZO DE 2022 A LAS 17 HORAS.
SE PRESENTARÁ MEMORIA Y BALANCE AL 31/12/2021.
LA ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y RETIRADOS SAAVEDRA INVITA A LOS SOCIOS DE ESTA INSTITUCION A ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA SABADO 19 DE MARZO DE 2022 A LAS 17 HORAS.
SE PRESENTARÁ MEMORIA Y BALANCE AL 31/12/2021.
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