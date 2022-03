Otra vez la culpa es del campo (Por Vladimir Wuiovich)

Otra vez la culpa es del campo.

Otra vez el problema son las 4 x 4.

Otra vez el odio contra los que producen.

Otra vez es mas fácil hecharle la culpa al otro en lugar de hacerse cargo de los errores propios.

Hoy el Secretario de Comercio exterior de la Nación Roberto Feletti salió a responsabilizar al campo y a los sectores productivos de todos los males del pais. Sabrá este señor las perdidas que tuvo el campo en Saladillo, por ejemplo, con el temporal de agosto pasado y el viento de hace 15 días donde se perdieron cosechas completas? Con la sequía del verano? Tendrá idea de lo que se invierte para sembrar una hectárea de campo y lo que se pierde sino se puede levantar la cosecha? Sabrá que en pueblos como los nuestros la ganancia que obtienen, cuando la obtienen, queda en loa supermercados, tiendas, concesionarios, zapaterias, compra de maquinarias para seguir trabajando, etc. etc. y que no se va a ningun departamento en Miami como si se fue la de los funcionarios del kircherismo que dicen ser del «campo progresista» como Muñoz, en bolsos de plata mal habida y no de cereal. Pero claro cuando estuvieron las perdidas la asistencia del estado nacional nunca llegó y no se pedian subsidios, se pedían creditos razonables.

Realmente indigna y duele tanto odio, tanto encono y tanto rencor mientras aumentan retenciones para seguir sosteniendo el clientelismo político.

Nunca obtengo respuestas pero sigo insistiendo que me gustaria saber que piensa el frente de todos de Saladillo ya que nadie les pregunta nada al respecto. No son un club de amigos locales, hace dos años la lista era Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner; Axel Kicillof y Veronica Magario y Amaro Sarlo y la lista de concejales. Es fácil hacer politica repartiendo planes desde Anses mientras estan destruyendo el país.

Volvieron peores, no llenaron la heladera, aumentó la inflación y encima viven peleando entre ellos llevándose puesto a todos. Pero la culpa es del otro. Siempre es del otro.

Vladimir Wuiovich