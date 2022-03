Gorosito: Estimo que ya hemos aprendido la lección

46 ANIVERSARIO DEL GOLPE CÍVICO-MILITAR DE 1976.

“NUNCA MÁS, NUNCA MÁS, NUNCA MÁS NINGÚN ARGENTINO CONOCERÁ EN CARNE PROPIA LO QUE SIGNIFICA UNA DICTADURA CÍVICO-MILITAR. LOS NACIDOS EN 1983 Y LAS FUTURAS GENERACIONES LO SABRÁN POR LOS RELATOS HISTÓRICOS, PORQUE ESTIMO QUE YA HEMOS APRENDIDO LA LECCIÓN: A LOS GOBIERNOS LOS PONE Y LOS SACA EL PUEBLO MEDIANTE EL VOTO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Hoy en toda la geografía del país con diversos actos (institucionales, políticos, culturales, educativos etc.), se recuerda el 46 aniversario del Golpe Cívico- Militar del 24 de marzo de 1976 y sus consecuencias para el conjunto de nuestra Patria. Hoy tengo una certeza y esa certeza es que las futuras GENERACIONES DE ARGENTINOS JAMAS CONOCERAN EN CARNE PROPIA LO QUE ES UN GOLPE DE ESTADO, LO QUE ES UNA DICTADURA CÍVICO MILITAR. Podremos tener gobiernos buenos, regulares o malos pero serán los que el pueblo vaya decidiendo en forma periódica a través de ese instrumento maravilloso que es el VOTO máxima expresión de la SOBERANÍA POPULAR. El 30 de octubre de 1983 el pueblo argentino eligió democráticamente a sus gobernantes y el 10 de diciembre de ese año entramos nuevamente a la VIDA en este 2022 vamos concretar 39 años ininterrumpidos de Democracia porque aprendimos la lección de la historia. . :” Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.” El párrafo transcripto es la parte final del Prólogo del Libro de la CONADEP que lleva el espíritu y el compromiso democrático de la inmensa pluma del Gran Ernesto Sábato. Hoy arribamos al 46 aniversario del Golpe Cívico- Militar del 24 de marzo de 1976. La cita que he referenciado creo que sintetiza el pensamiento mayoritario de los argentinos. Si bien en estos momentos el pensamiento de los argentinos y de la humanidad en su conjunto está centrado en cómo logramos derrotar a ese ENEMIGO INVISIBLE que puede poner en riesgo la existencia de la especie humana que es el CORONAVIRUS, como se detiene la Guerra en UCRANIA QUE HA SIDO INVADIDA por RUSIA ( invasión que desde luego repudiamos) y que está cegando miles de vidas humanas y dejando sus consecuencias en todo el mundo, en el caso específico de nuestro país los diversos problemas que estamos atravesando políticos, económicos etc,que nos tienen preocupados, la de hoy es una fecha que los argentinos no debemos dejar pasar por alto. Porque si la olvidamos y olvidamos las secuelas nefastas que tuvo el Golpe en el país podemos correr el riesgo de haya quienes quieran repetir la historia. Antes del 24 de marzo de 1976 el país vivía momentos turbulentos, la violencia se enseñoreaba por toda la geografía del país: la acción de la guerrilla y el terrorismo de Estado personificado en las Tres A teñían de sangre la República, el mega-ajuste del Ministro de Isabel Martínez de Perón: Celestino Rodrigo conocido como el “Rodrigazo” y luego el Plan hambreador y entreguista del Ministro Emilio Mondelli hacían muy difícil la vida del pueblo argentino. La solución no estaba en el Golpe de Estado como lo había señalado el Dr. Ricardo Balbín por entonces presidente del Comité Nacional de la UCR en un discurso pronunciado por cadena nacional, cosa inédita en aquellos tiempos. Balbín en un intento desesperado por evitar el Golpe había hecho llamamiento a la Unidad Nacional y citó en la gravedad de la hora al poeta Almafuerte: “… Todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte.” Estaba indicando que la solución pasaba por el pueblo y por intermedio de sus instituciones democráticas. Pero los grupos poderosos, el mercado, los entreguistas no querían que el pueblo rectificara el rumbo por medio de comicios libres y entonces recurrieron nuevamente a las Fuerzas Armadas y el Golpe Cívico-Militar se consumó. Y ocurrió lo que venía ocurriendo desde el 6 de septiembre de 1930, nuevamente los sectores del privilegio para imponer sus ideas y sus planes como decía Alfonsín: “a falta de votos recurrían a las botas”. Lo que vino después todo lo conocemos: Terrorismo de Estado con su secuela de 30.000 desaparecidos y la violación sistemática de los derechos humanos. Con la salud, la educación y la economía en su conjunto regidas a rajatabla por las leyes del mercado sin importar en lo más mínimo la condición humana. Libros de textos prohibidos, intelectuales y artistas que se tuvieron que exiliar. La implantación del modelo económico que he referido hambreaba al pueblo argentino y extranjerizaba la economía y solo podía ser mantenido a base de la represión. Pero como no hay dictadura que pueda mantenerse 100 años y tampoco pueblo que la aguante, este pueblo lastimado, violentado, con sus derechos conculcados dijo basta. Y llegó entonces el momento de recuperar la democracia y que el pueblo fuese soberano de su destino. El 30 de Octubre de 1983 el pueblo eligió como su Presidente a uno de los hombres que más había luchado para que no se quebrantase el orden institucional en 1976 y de los que más habían defendido los derechos humanos y luchado por la Recuperación de la Democracia. Fue entonces el Dr. Raúl Alfonsín quien simbolizó en su persona todas las aspiraciones y deseos del pueblo argentino. Para que NUNCA MÁS vuelva a ocurrir en el país lo que ocurrió, lo que pasó a partir del 24 de marzo de 1976 nos debe servir como lección. En este 46 aniversario del Golpe la Argentina y el Mundo todo están atravesando un momento extremadamente difícil todavía seguimos con la Pandemia del CORONAVIRUS, a lo que se agregó la invasión Rusa a Ucrania con su secuela de destrucción y pérdida de vidas humanas, abrigo la esperanza, es más tengo la certidumbre de que la Humanidad lograra vencer a este ENEMIGO INVISIBLE que nos tiene atemorizados y hasta nos ha hecho entrar en pánico. Abrigo también la esperanza en que los líderes políticos y espirituales del mundo puedan lograr LA PAZ EN EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA. Y que una vez derrotado el ENEMIGO INVISIBLE, como antes lo fue la DICTADURA, que concluida la GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA podamos aprender varias lecciones. Así como el paso de la Dictadura en nuestro país dejó nosotros la lección de que NUNCA MÁS DEBEMOS TENER UNA DICTADURA. Entre las lecciones que debemos aprender no solo nosotros sino la comunidad universal en su conjunto es que LA SALUD como LA EDUCACIÓN deben ser PRIORIDAD de PRIORIDADES y en este caso específico considerar que el Estado de estar presente universalmente en materia de Salud Pública, que esta no puede quedar librada exclusiva y excluyentemente a las leyes del Mercado. Algunos gobiernos tienen la tentación de desinvertir por acción o por omisión en Salud Pública, pero casi siempre por acción, así también cometen un crimen de LESA HUMANIDAD. Unas de las riquezas más importante que puede tener el ser humano es su BUENA SALUD y para que ello sea realidad los Estados del Universo deberán replantearse sus políticas con relación a la Salud Pública. El único camino es más y mejor INVERSIÓN EN SALUD PÚBLICA, los pueblos del Mundo por intermedio de sus representantes y líderes deberán discutir cómo hacerlo. También nos debería quedar como lección que NUNCA MAS SE DEBE RECURRIR A LA GUERRA para resolver conflictos. ES LA PAZ LA QUE DEBE GUIAR EL DESTINO DE LOS HOMBRES Y DE LOS PUEBLOS. En este día tan particular para los argentinos debemos decir como venimos repitiendo desde hace años NUNCA MÁS UNA DICTADURA, PERO TAMBIÉN NUNCA MÁS UNA PANDEMIA,NUNCA MÁS UNA GUERRA” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Ex Presidente de la UCR de la Pcia. de Bs.As (2005-2007),Saladillo 24 de marzo de 2022.