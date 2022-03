Comunicado de la SRS: Cansados de mentiras.

Asistimos a un espectáculo lamentable, donde un gobierno que no sabe adónde va incurre ahora en peleas internas alejadas de la realidad. La producción y la generación de empleo dejaron de existir hace mucho para este gobierno que prometió tanto y cumplió tan poco.

Hoy las exportaciones están limitadas total o parcialmente según el producto (cómo van a generar/ingresar los dólares a nuestro país???) y lo único que se les ocurre es cerrar cada vez más. Aumentan las retenciones a la exportación de aceite y harina de soja, y crean figuras como fideicomisos para intervenir los mercados y regular precios, cuando no pueden ni siquiera cortar el pasto de las banquinas en rutas o arreglar los caminos rurales. Los precios que se pagan al productor caen, la industria y la exportación siguen comprando barato lo que el resto del mundo paga por su valor real.

Y no sólo limitan las exportaciones, sino que también las restricciones son a las importaciones. Esto ya afecta la producción, porque no entran insumos, repuestos, inversiones y mucho menos energía. Los dólares no alcanzan para generar producción y trabajo, porque se los gastan en clientelismo y una clase política carísima para los resultados que logra.

La inflación es galopante (4,7% en febrero, y 9% el aumento de la canasta básica) y el valor de la moneda nacional es inexistente.

El Estado se lleva gran parte de la renta de los privados para alimentar un gasto público ineficiente, creciente, que ya está en el 47% del PBI.

Los productores agropecuarios sufrimos una presión impositiva desmedida que se lleva entre el 56 y 70% de la renta en las cosechas, y si tenemos sequía o inundación vienen a llevarse su tajada igual, aumentando aún más la pérdida.

Gobernantes nos acusan de tener ganancias extraordinarias y que el Productor compra departamentos en el exterior y camionetas 4×4. Nos quieren poner en contra de la sociedad como en el 2008: muchos más departamentos y otras yerbas compró el secretario de Néstor Kirchner, Muñoz, y familiares de la Vice Presidente tenían u$s 5.000.000 en una caja sin declarar y sin haber trabajado en su vida.

El Campo cuando gana, invierte, mueve el Interior productivo, renueva maquinaria, salda deudas de años malos, etc. Estamos cansados de Mentiras.

No se les ocurre otra idea que aumentar impuestos, poner trabas y aumentar puestos políticos. El esfuerzo de levantar este país debe comenzar alguna vez por la clase política, recortando la irrealidad que los rodea y los presupuestos abultados que cada vez producen peores índices y resultados.

Los productores agropecuarios estamos cansados que nos mientan, y de comprobar que en los últimos 30 años quienes menos trabajaron pero se volvieron millonarios fueron algunos que se acercaron a la política.

SOCIEDAD RURAL DE SALADILLO