13 ANIVERSARIO DE LA ENTRADA A LA INMORTALIDAD DR. RAÚL ALFONSÍN

.

«SAN MARTÍN UNO DE NUESTROS PRÓCERES MÁXIMOS ES EL PADRE DE LA PATRIA. RAÚL ALFONSÍN UN PRÓCER CONTEMPORÁNEO ES EL PADRE DE LA DEMOCRACIA. HOMBRES Y MUJERES DE LA TALLA POLÍTICA Y MORAL COMO LA DE ALFONSÍN SE EXTRAÑAN EN LA POLÍTICA ARGENTINA» CARLOS ANTONIO GOROSITO

«El 31 de Marzo de 2009 hace 13 años un Argentino nacido en Chascomus entra en la inmortalidad para permanecer para todos los tiempos en la memoria colectiva de los Argentinos, de América y porque no decir del mundo. En el orbe particularmente en los ámbitos políticos se lo recordará por la tarea ciclópea realizada en el ámbito de los Derechos Humanos. Juzgo tanto a la cúpula guerrilla, como a los responsables militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Si bien la causa de los Derechos Humanos, es una causa colectiva que no tiene dueños. Nadie puede negar el rol del Dr. Raúl Alfonsín en este terreno. Si bien la reconquista de la Democracia también fue una causa y una lucha común de los argentinos en la figura del Dr. Alfonsín se sintetizó su recuperación y su consolidación. Por eso hoy por el acuerdo tácito de los Argentinos es considerado el Padre de la Democracia, que tenemos que seguir consolidando y fortalecimiento y procurando que los gobiernos que surjan del voto popular puedan implementar programas de gobiernos que contribuyan a la Felicidad y Bienestar de los Argentinos. Cuando algunos cantaban «somos la rabia», quienes seguíamos al Dr. Alfonsín cantábamos «somos la Vida, somos Paz». Era el camino que nos propina el Dr. Alfonsín y es el camino que no siguen proponiendo. Hoy sus correligionarios lo recordamos con afecto, la política argentina lo recuerda también con nostalgia. Que falta le hace al país hombres y mujeres de la talla política y moral de Raúl Alfonsín para en las horas difíciles de desencuentros contribuir a buscar las soluciones que necesita nuestra Patria para desarrollo y crecimiento y logra la Felicidad del pueblo porque para lograr la Felicidad hemos sido creados los seres humanos. No puedo tener el despropósito de afirmar que he sido su amigo personal. Pero tengo el inmenso honor de haberlo acompañado desde muy joven en giras políticas, de haber viajado junto a él recorriendo la provincia (nosotros dos únicamente), de haber ocupado la tribuna política varias veces junto a él incluso que me haya concedido el honor de cerrar un acto político siendo el Dr. Alfonsín quién me precediera en el uso de la palabra, honor inmerecido dado a mis limitaciones políticas, pero que habla de la grandeza de ese hombre inmenso que fue Raúl Alfonsín. Cuando me pidió que lo acompañara como candidato a Presidente del Comité de la Pcia. de Bs As de la UCR, fue otra de las grandes distinciones que recibí de su parte hacia mí. Cuando me accidente en el año 2007 estuvo permanentemente al lado mío y de mi familia. Desde lo personal entonces me produce tristeza y nostalgia su ausencia. Muchos correligionarios lo están recordando a los largo y a la ancho del país. En marzo nació y marzo partió hacia la Eternidad. Los 12 y 31 de marzo de cada año estaremos recordando siempre al Adalid de los Derechos Humanos y a quién en encabezo y lideró la recuperación de la Democracia en la Argentina. Y cada generación irá transmitiendo el testigo la otra y entonces Raúl Alfonsín jamás será olvidado. Jamás será olvidada su lucha y militancia en el radicalismo, su liderazgo por un radicalismo al servicio de las mayorías populares, la militancia por los Humanos y luego desde el gobierno el ejemplar Juicio a las Juntas Único en el mundo, sus convicciones Democráticas, su sacrificio políticos para que pronto podamos celebrar los 40 años de Democracias ininterrumpida. Una vez le preguntaron a Hermegildo Sabat que eligiera un Prócer y dijo sin titubear: Raúl Alfonsín. Coincido con esa afirmación de Sabat. El 31 de Marzo de 2009 el Dr. Raúl Alfonsín entro no solo al Panteón de los Próceres del radicalismo sino de la Patria. El inmenso Raúl Alfonsín es sin duda alguna un Prócer de nuestra Patria como muchos hombres y mujeres que desde la época de la Independencia lucharon por una Patria Grande, Libre y Justa. San Martín uno de nuestros Próceres máximos es el Padre la Patria. Raúl Alfonsín un Prócer Contemporáneo es el Padre de la Democracia: un acto de justicia que le tributo como homenaje el pueblo Argentino». Carlos Antonio Gorosito- Ex Intendente Municipal 1991-2015) Ex Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR ( 2005-2007)-