Huracán volvió a ganar y sigue en lo más alto de la tabla en primera división

Este domingo se completó la cuarta fecha del torneo de primera división organizada por la Liga de Fútbol de Saladillo, «Copa José Di Pascual».

En uno de los encuentros Huracán dio cuenta de Defensores de Atucha al derrotarlo por 3 a 1 y continúa al tope de la tabla de posiciones con puntaje ideal.

Unión Apeadero volvió a ganar frente a Crotto de Tapalqué por 3 a 0, otro de los equipos que sigue de cerca al globo saladillense es Defensores de Del Carril quien derrotó a La Campana por 2 a 1, en el estadio Pedro Elordi, La Lola igualó frente a Comercio de Alvear 1 a 1, Cazón el equipo de Elvio Vázquez se trajo una contundente victoria frente a Jóvenes de Alvear por 4 a 0, y en un entretenido encuentro disputado en el estadio Adolfo Canteli, el local Argentino logró una nueva victoria frente a Jacobo Urso por 3 a 2, y Deportivo Alvear y Alvear Fc igualaron sin tantos.

Resultados Primera División

Atucha 1 – Huracán 3

Crotto 0 – Apeadero 3

Deportivo 0 – Alvear FC 0

La Campana 1 – Del Carril 2

La Lola 1– Comercio 1

Jóvenes 0 – Cazón 4

Argentino 3 – Urso 2

Libre: Oro Verde

Tabla de posiciones 1era div.

Huracán 12

Del Carril 10

Apeadero 9

Argentino 8

Comercio 8

Oro Verde 7

Alvear Fc 6

Cazon 6

Atucha 5

Deportivo 4

Jóvenes 1

La Lola 1

J. Urso 0

La Campana 0

Crotto 0

Resultados Reserva

Atucha 0 – Huracán 2

Crotto 0 – Apeadero 2

Deportivo 3 – Alvear FC 2

La Campana 0 – Del Carril 3

La Lola 0 – Comercio 0

Jóvenes 1 – Cazón 2

Argentino 2 – Urso 0

Libre: Oro Verde

Próxima fecha 5ta.

Cazón vs La Lola

Comercio vs Deportivo Alvear

J.Urso vs Jóvenes

Alvear FC vs Crotto

Del Carril vs Oro Verde

Apeadero vs Atucha

Huracán vs La Campana

LIBRE: Argentino