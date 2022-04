Visita de Gorosito a la localidad de Polvaredas

«Hice entrega de material bibliográfico a la biblioteca «Augusto U. Cicaré» de Polvaredas. La lectura no solo es una gran herramienta en el sistema educativo sino que además favorece el desarrollo integral del hombre» Carlos Antonio Gorosito.

«He leído una frase de Jorge Luis Borges que dice: «De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo…Sólo el libro es una extensión de la imaginación, el corazón y la memoria.» En consecuencia a una de las conclusiones a las que puedo arribar es que: la lectura es una de las herramientas fundamentales en el sistema educativo y el desarrollo personal del individuo y es importante hacer de ella un hábito diario y permanente. Pese al avance de diferentes soportes tecnológicos, el libro es sin duda alguna una de las creaciones más relevantes del ser humano no sólo en lo que hace a la conservación sino también a la transmisión de la cultura, de la ciencia, de la historia, de la filosofía, etc. Esto es así ya que el libro aparece como una de las formas más comunes de registro de datos, información y otros numerosos elementos que en definitiva hacen a la identidad del ser humano como parte de la civilización. Lo cual reafirma una vez más el concepto borgeano. Siempre he considerado relevante el rol de las bibliotecas públicas y populares a punto tal que durante mi gestión como Intendente Municipal he fundado varias bibliotecas entre ellas la Biblioteca Municipal de la localidad de Polvaredas a la que le impusimos el nombre de «Augusto U. Cicaré» en homenaje al creador y genio saladillense nacido en esa localidad de nuestro partido. Considero además que hay que contribuir a que las bibliotecas mantengan su material bibliográfico actualizado para atender las demandas de los lectores de la comunidad donde se encuentran. Anualmente procuro visitar las Bibliotecas de Saladillo y llevar en carácter de donación libros. El jueves 31 de marzo realice una nueva visita a la localidad de Polvaredas y naturalmente visite la Biblioteca Municipal «Augusto U. Cicaré» y en cumplimiento del objetivo mencionado lleve en carácter de donación libros la mayoría de ellos requeridos por los propios Directivos de la Biblioteca. Fui recibido por la Bibliotecaria Graciela Secchi y por Nancy Mottura, Norma Orciani. Irma Gallo, Ramona Guerrero y María Carmen López integrantes de la Asociación de Amigos de la institución, con ellas hablamos de la importancia de la lectura y de fomentarla en la comunidad. En la visita renové mi compromiso de seguir colaborando con la Biblioteca. En marzo de 2021 los había visitado y en esa oportunidad además de material bibliográfico lleve en carácter de donación una Impresora MULTIFUNCIÓN.

APOSTAR A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN ES SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN» Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal, Saladillo 04 de Abril de 2022.