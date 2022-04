Gorosito visitó la Escuela N° 1 y entregó pizarrones blancos

«Estoy procurando que cada una de las aulas de la mencionada escuela cuente con un pizarrón blanco. La educación debe ser prioridad de prioridades. Primero la educación, segundo la educación, tercero la educación…siempre la educación» Carlos Antonio Gorosito.

«Cuenta Guillermo Jaim Etcheverry que hacia fines del año 2011 el Parlamento chileno otorgó una serie de distinciones y que uno de los premiados al agradecer solo expreso: «Siendo este un congreso con preocupación por el futuro, quiero decir algo: El futuro de la humanidad no son los niños. Somos nosotros, los adultos con quienes ellos crecen». Ese fue todo su discurso y volvió a sentarse en el lugar que le habían asignado. Era el reconocido neurobiólogo y filósofo chileno Humberto Maturana. Quizás su escueto discurso quiso ser un severo llamado de atención para todos. En realidad lo fue. Todos repetimos con frecuencia que » FUTURO SON LOS NIÑOS», pero:¿ Qué país, qué mundo dejaremos a nuestros niños?. En realidad Maturana quiso señalar una idea que ya había expresado otras veces cuando dijo que «el futuro está en el presente». Es decir, lo que hagamos o dejemos de hacer hoy influirá negativa o positivamente en el futuro. Por eso ciertamente el FUTURO SOMOS LOS ADULTOS DE HOY. Tenemos la obligación de luchar para que nuestros representantes logren que se asignen importantes partidas presupuestarias tanto en el orden nacional como en los órdenes provinciales destinados a la educación y luego se ejecuten satisfactoriamente. Y no solamente para garantizar salarios dignos a los profesores y maestros, sino también para mantener adecuadamente los edificios educativos y construir nuevos cuando sean necesarios. También para garantizar adecuadamente todas las herramientas e instrumentos pedagógicos que hacen a las necesidades de la Enseñanza del Siglo XXI. Como he dicho en más de una oportunidad el futuro de un país se juega en las aulas. La mayor responsabilidad es la de los representantes elegidos por el pueblo. Pero la educación requiere un compromiso colectivo es decir de TODOS. Tiene razón Maturana cuando sostiene que nosotros somos el futuro de nuestros niños. Por eso requiere el compromiso activo de todos nosotros. Es sabido que a los establecimientos educativos le faltan cosas sino no habría necesidad de que existieran las cooperadoras escolares, que colaborarán los padres o la comunidad. Creo que todos podemos poner nuestro granito de arena uno en la medida de sus posibilidades. He visitado varias veces la Escuela n° 1 «Domingo Faustino Sarmiento» de nuestra ciudad. Me he interiorizado de sus necesidades. Yo cursé mis estudios primarios en la Escuela n°18 (a la que también he visitado) recuerdo a las maestras de grado escribiendo con tizas en los pizarrones negros, más adelante en el tiempo vinieron los pizarrones verdes y siempre las tizas. Hoy se están utilizando los pizarrones blancos. La Escuela n° 1 necesitaba actualizar todos sus pizarrones. Me propuse una campaña para renovarlos. Hoy lleve dos pizarrones blancos como una donación personal y logre que otros convecinos donaran 5 (cinco) pizarrones, que ya han sido comprados, llegaran en los próximos días sumando 7 (siete) en total. Y muy pronto la Escuela n° 1 tendrá la totalidad de sus aulas con los pizarrones blancos que se usan en la actualidad. Agradezco a quienes prestan su colaboración en forma solidaria. Hay quienes me dicen cuando los voy ver para que colaboren: «eso es una obligación del Estado». Yo contesto: lo sé, pero mientras tanto como ciudadanos podemos contribuir a resolver pequeños problemas que para los establecimientos educativos son grandes necesidades. Porque sigo intentando colaborar con la educación? En primer término porque es una convicción desde los tiempos juveniles, de la militancia política juvenil y así lo hice. Creo además que modestamente lo demostré cuando fui representante del pueblo (Concejal, Diputado Provincial e Intendente Municipal). Creo también que es una obligación moral apoyar a la educación en la medida que podamos y dentro de las posibilidades de cada uno. Desde que deje de ser Intendente Municipal (año 2015) me propuse visitar en el término de 10 años a todos los establecimientos educativos del distrito una vez y ayudar a resolver algunas de sus necesidades. Ya he visitado a varios establecimientos educativos y algún aporte he podido realizar hacia los mismos. Espero que el Creador me permita concretar sobradamente el objetivo autoimpuesto. Cierta vez reunido con un correligionario en mi casa le propuse que donáramos juntos una computadora a un determinado establecimiento educativo. Me respondió: ¿Y cuál es el objetivo? Me quedé azorado con la respuesta. Nunca más le hablé de un tema similar. El objetivo es siempre solidario y al mismo tiempo político. Hacer política es ocuparse de los temas de la comunidad y vaya si la educación no es un tema comunitario por excelencia.LA EDUCACIÓN, LA EDUCACIÓN, LA EDUCACIÓN debe figurar como prioridad de prioridades en nuestro accionar político. Ese es nuestro compromiso y lo seguirá siendo».

Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 5 de Abril de 2022.