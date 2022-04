Caso Aeroclub – Arrospide: «Creemos que crear una Comisión Investigadora es innecesario»

«No quiere decir que no acompañemos el proyecto del bloque del Frente de Todos, creemos que es innecesario porque el HCD cuenta con 8 comisiones y una de ellas tiene la potestad de investigar en este tema. Para que vamos a generar una nueva comisión, usemos la que tenemos y si nos hace falta asesoramiento técnico lo solicitaremos», dijo Fernando Arrospide, concejal de Juntos.

«No decimos investigar no, decimos investigar a fondo. Si tenemos que juntarnos todos los días con esta comisión que ya tiene el HCD lo haremos. Queremos poner un punto y aparte y ver que acciones vamos a realizar de aquí en adelante con el Aeródromo, donde vamos a poner un encargado municipal para que se siga manteniendo y la pista sea operable», continuó.

«Como todo tema político se usa mediáticamente y se ha dicho que nosotros no queremos apoyar esta iniciativa, y la verdad es que no es no apoyar la iniciativa, queremos que se investigue por los medios que ya tenemos, y si tenemos que trabajar mas días y demostrarle a la sociedad, lo haremos. También queremos trabajar con pruebas concretar, hay muchas notas que ellos (el bloque de Frente de Todos) presentan, que nosotros desconocíamos y no presentan ningún sello de mesa de entrada al Municipio», completó.