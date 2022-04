TOMANDO MATES CON MIGUEL TANCREDI “EL CARRILERO”

“EL CARRILERO ES UN “EMBLEMA” DE LAS “COSAS NUESTRAS”. HA SIDO Y ES UN DESTACADO ANIMADOR DE FIESTAS CRIOLLAS EN NUESTRA CIUDAD Y EN MUCHOS LUGARES DE LA PROVINCIA. SIEMPRE NOS SALUDAMOS PARA NUESTROS CUMPLEAÑOS. ME INVITÓ A TOMAR MATES. EN EL ENCUENTRO RECORDAMOS COSAS DE NUESTRO SALADILLO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Miguel Tancredi a quienes todos llamamos “El Carrilero” es vastamente conocido en nuestra ciudad y en muchos lugares de la provincia y el país dado que ha sido y es un gran animador de Fiestas Criollas. Nos conocemos desde hace muchos años. Nos saludamos por nuestros cumpleaños. En el último saludo telefónico me invitó a tomar mates a su casa de la localidad de Del Carril. Lo fui a fui visitar el miércoles 6 de abril y le obsequie un mate con el Escudo de Saladillo (los que suelo regalar tradicionalmente), y le dije en forma jocosa: “Don Miguel le traje además un paquete de Yerba “Don Leandro” en homenaje a Alem, porque un radical como yo regala Yerba Don Leandro”, lo que motivó su risa. Elvira (su esposa) preparó el mate y mantuvimos una larga charla.Hablamos de diversos temas y obviamente también de política. Como era Saladillo hace muchos años atrás y como está ahora fue unos de los temas de nuestra conservación. Recordamos nuestras infancias y cómo se vivía en los momentos en que nos tocó a nosotros pasar por esa etapa de la vida. El Carrilero tiene un gran sentido del humor, de manera que su buen humor estuvo presente en todo nuestro encuentro el que matizó con algunos dichos camperos siempre presente en él. Recordábamos algunas anécdotas de las distintas Fiestas Criollas que ánimo mientras fui Intendente Municipal. Me recordó también el momento en que fui con el entonces Director Vial Municipal Juan Carlos “Vasco” Pérez a observar un puente entre las localidades de Del Carril Polvaredas, yo regrese a la casa de Miguel Tancredi con los zapatos embarrados y me menciono con el humor que lo caracteriza que me tuvo que prestar sus alpargatas. Es un placer escucharlo a Don Miguel Tancredi, nadie como él es tan conocedor de las “cosas nuestras”. Los saladillenses nos hemos acostumbrado durante muchos años a que forme parte de nuestras Fiestas Criollas con su animación. No imaginamos un evento de esas características sin que El Carrilero forme parte de la animación. Sin duda Miguel Tancredi es un EMBLEMA DE NUESTRAS FIESTAS CRIOLLAS”. Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 8 de Abril de 2022.