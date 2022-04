ESCUELA MEDIA N°2 “MANUEL PARDAL”: NUEVA RECORRIDA POR EL ESTABLECIMIENTO

“ME REUNÍ CON LA DIRECTORA PROF. ANA MARCELA DOLCE Y ME COMPROMETÍ A SEGUIR COLABORANDO CON EL EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA E INCORPORAR NUEVO MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOGRÁFICO AL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“En mi carácter de ex alumno del que fuera Colegio Nacional Anexo Comercial “Manuel Pardal” de nuestra ciudad, actual Escuela Media n°2 visito periódicamente el establecimiento educativo. Lo hago con el objeto de interiorizarse de sus necesidades y luego procurar colaborar en la solución de las mismas ya sea en forma personal o con la ayuda de otros ex alumnos. El martes 12 de Abril me reuní con su Directora profesora Ana Marcela Dolce, quien me informó sobre algunas de las necesidades de la Escuela. En virtud de la información recibida me comprometí a seguir colaborando con el reequipamiento del Departamento de Educación Física e incorporar nuevo material didáctico y bibliográfico al Departamento de Geografía. El querido “Nació” como le decimos quienes hemos pasado por sus aulas no solo nos compromete como ex –alumnos sino como ciudadanos que consideramos a la educación como una prioridad de prioridades dentro de las políticas públicas”. Carlos Antonio Gorosito Ex Intendente Municipal (1991-2015)- Ex alumno (1970-1974), Saladillo 13 de Abril de 2022.