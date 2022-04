¡Feliz Pascua!

«LA PASCUA ES UNA FECHA CENTRAL DE LA CRISTIANDAD: SIMBOLIZA EL TRIUNFO DE LA VIDA SOBRE LA MUERTE, JESÚS AL RESUCITAR TRIUNFO SOBRE LA MUERTE. HOY NUESTRO COMPROMISO DEBE SER QUE LA VIDA ESTE TRIUNFANDO LOS 365 DÍAS DEL AÑO. QUE TRIUNFE LA PAZ SOBRE LA GUERRA, EL AMOR SOBRE EL ODIO, LA JUSTICIA SOBRE LA INJUSTICIA. EL NORTE DEL SER HUMANO TENDRÍA QUE SER RESPETARNOS LOS UNOS A LOS OTROS, Y QUE EL HOMBRE NO SEA EL LOBO DEL HOMBRE» CARLOS ANTONIO GOROSITO

«La Pascua de la Resurrección es una fecha Central de la Cristiandad, en ella Jesús vence a la Muerte y por lo tanto simboliza el triunfo de la Vida sobre esta. Jesús de Nazaret ,Dios hecho hombre, para quienes creemos, o simplemente un profeta o un hombre que pasó por la Historia para los ateos y los agnósticos nos dejó un mensaje con profunda caladura, un mensaje que si lo practicamos seguramente este sería un mundo mucho mejor que el que tenemos. Nos da un gran mandato que resume toda su doctrina: AMAR A AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO. Jesús dice a sus discípulos según lo registra San Juan:»: Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 13, 34). Jesús predicó en consecuencia el Amor Fraternal, señaló las injusticias de su tiempo, y fue condenado por ello a una muerte terrible: la muerte en la Cruz. La muerte en la Cruz y la flagelación a latigazos eran uno de los peores tormentos a los que eran sometidos los seres humanos en la época del Imperio Romano y de esta manera murió el Salvador como precio de rescate por todos nosotros-. Las principales religiones del mundo hablan de la preeminencia del Amor, BUDA ha dicho:». «No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo». Otro líder religioso MAHOMA sostuvo: «El mejor de los hombres es aquel que hace más bien a sus semejantes». CONFUCIO expresó: «No te preocupes si los demás no te aprecian, preocúpate si tu no aprecias a los demás». Es decir las principales religiones del mundo ponen su centralidad en el HOMBRE y en el respeto a su dignidad. San Juan el Evangelista del AMOR insiste: «Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto» (Primera Carta 4-20). Pero visto el mundo hoy pareciera que no hemos tenido en cuenta ni las enseñanzas de Jesús, ni las de Buda , ni las de Mahoma, ni las de Confucio. Muchos países están en guerra mueren diariamente centenares y centenares de seres humanos de distintos sexos y edades( un caso emblemático es hoy la invasión Rusa a Ucrania). En muchos países los gobiernos someten a sus pueblos al hambre y la miseria, y violan sistemáticamente los derechos humanos. Hombres, mujeres y niños huyen de sus países de orígenes en búsqueda de una vida mejor y casi siempre encuentran la muerte en su camino de huida ya sea en el mar o en la tierra. No nos respetamos como seres humanos, el hombre sigue siendo el LOBO DEL HOMBRE Y NO SU HERMANO. Así vemos seres humanos que explotan económica-política y socialmente a sus semejantes, niños y niñas víctimas de abusos sexuales y de pedofilia, los femicidios ya forman parte de la realidad diaria de cualquier país. Las crónicas periodísticas cotidianas nos sorprenden con estas y muchas otras aberraciones y maldades. Es que quizás como enseña Martin Luther King:» Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos». Que esta fecha que no solo es importante para los cristianos, que es importante a escala universal nos sirva para que nos hagamos un llamado permanente a la conversión personal. Que en el caso de los cristianos busquemos como se nos enseñó a hacer realidad nuestro amor al prójimo. Los que no son católicos o cristianos y profesan otras religiones, como así también los no creyentes o agnósticos seguro que como todos aceptarán el VALOR UNIVERSAL DEL AMOR FRATERNAL, por lo tanto busquemos hacer el bien. Seguramente en nuestras familias hay algún necesitado ayudemoslo, si no lo tenemos en nuestra familia busquemos al necesitado en la cuadra de nuestra casa, sino en la manzana de nuestra casa, de no encontrarlos en ninguno de esos lugares busquemoslo en la comunidad donde vivimos, en la provincia donde vivimos, en el país donde vivimos, en el mundo donde vivimos. Para que el mundo cambie para bien, debemos empezar nosotros cambiando para bien. Estamos a tiempo de construir la Civilización del Amor que predicaba Paulo VI, además como ha enseñado Erich Fromm es su libro el Arte de Amar, el Amor es un Arte y como todo Arte hay que practicarlo, su libro comienza con esta gran cita de Paracelso: «Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve… Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor… Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas nada sabe acerca de las uvas», a trabajar entonces todos los días por mundo mejor. A Jesús que con su AMOR INCONMENSURABLE CURÓ A LOS ENFERMOS FÍSICOS Y A LOS ENFERMOS DE ESPÍRITU, HOY LE PEDIMOS QUE NOS INSPIRE A CURAR A EL MUNDO, ESTE MUNDO EN QUE VIVIMOS Y QUE NECESITA JUSTICIA Y PAZ ¡¡¡FELIZ PASCUA!!!!» Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Saladillo 16 de Abril de 2022