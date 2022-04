Visita al Jardín N° 907 «El Principito»

«Hoy visite el Jardín 907 cómo lo hago periódicamente, con su directora hablamos sobre las necesidades del mismo y los proyectos educativos del establecimiento. El futuro es hoy y está en la educacion» Carlos Antonio Gorosito.

«Hoy realice una nueva visita al Jardín de Infantes N° 907 de nuestra ciudad y me reuní con su Directora Paola Espinosa con ella hablamos sobre las actuales necesidades del establecimiento y proyectos que tiene para el futuro inmediato. Como siempre y en la medida de mis posibilidades me comprometí a acompañar para ayudar a resolver algunas necesidades y colaborar en los proyectos de la institución. En lo inmediato me abocaré a conseguir recursos para seguir colaborando con el sector juegos. Entre otros conceptos siempre sostengo que el futuro es hoy y está en la educación» Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 19 de Abril de 2022.