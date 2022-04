Fútbol de veteranos

Este domingo 24 de abril se jugara en Toledo la primera etapa de los cuartos de final del torneo de futbol de veteranos denominado «Leonardo Piata Reynoso», se jugaran dos partidos de copa de plata y dos de copa de oro.

09:30 hs – Paraje Mangrullo vs Arsenal10:55 hs – Paraje La Campana vs Prospiti Futbol Club12:20 hs – Barrancoseños vs Barrio Apeadero

13:45 hs – Riestra vs Emiliano Reynoso