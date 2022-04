Ni Coló reconocido en Ushuaia

El ex combatiente de Malvinas, Guillermo Ni Coló, dialogó con FM90.7 sobre su viaje a Ushuaia, a donde fue para recibir un reconocimiento por la iniciativa de plantar arboles en honor a los caídos en Malvinas.

«Tuvimos una respuesta maravillosa, van muchísimos arboles plantados en Saladillo y en todo el país, incluso en otros países como España, Portugal, Islandia, México, y muchos lugares gracias a Dios», comentó Guillermo.

«También me sorprendió gratamente una invitación de Ushuaia, donde los veteranos de allí conforman un Observatorio Causa Malvinas. Me invitaron y a pesar que para esas fechas me gusta estar acá en Saladillo, siempre estuve acá, por el proyecto este decidí aceptar la invitación y viajar», agregó.

«Una vez allí plantamos un árbol, como también lo hicimos en la ciudad de Río Grande. Me quedé a la vigilia, a la que asistieron muchos veteranos, estuvo muy lindo. Al otro día a las 11 de la mañana se hizo el acto central en Ushuaia», continuó.