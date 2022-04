Lordén presentó un proyecto para sancionar las mutilaciones injustificadas

En el marco de la celebración del Día del Animal, este 29 de abril en conmemoración al fallecimiento del referente por la lucha de los derechos de los animales Ignacio Lucas Albarracín. Alejandra Lordén, Diputada Provincial y Presidente de la fundación Poder presentó un Proyecto de Ley para sancionar las mutilaciones injustificadas en los animales.



El espíritu de este proyecto es como lo expresa en su artículo 1 “Sancionar con multa de entre el cincuenta (50%) y el cien (100%) por ciento del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –o el que en el futuro reemplace-, el poseedor o guardián del animal que vive bajo su posesión, y en particular de animales domésticos, que le realicen mutilaciones por prácticas injustificadas o meramente estéticas”



En esta misma línea, Lordén remarcó que “este proyecto busca ponerle un freno a las mutilaciones o cirugías injustificadas que se realizan a animales domésticos, ya que se encuadra dentro de los tratos crueles hacia los animales”.



Y agregó. “Las prácticas que impliquen mutilación con fines estéticos, nos hace preguntarnos ¿se estará respetando a los animales?, NO, de ninguna manera. Las mutilaciones y cirugías con fines estéticos encuadran dentro de tratos crueles hacia los mismos. Este tipo de prácticas no son como cortar las uñas o el pelo del animal que forman parte de la rutina de limpieza y mantenimiento del mismo sin representar una situación traumática”.



La diputada finalizó asegurando que “Esperemos que este Proyecto que surge desde el bloque de JUNTOS cuente con el apoyo del oficialismo para que prontamente sea convertida en Ley“.