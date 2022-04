Este domingo 01 de mayo se jugará, en cancha de Toledo, la 2ª parte de los cuartos de final del torneo de fútbol de veteranos «Leonardo Piata Reynoso» con los siguientes encuentros:

09:30 hs – San Benito vs Del Carril (Copa de Plata)

10:55 hs – Paraje Toledo vs Plaza España (Copa de plata)

12:20 hs – Defensores de la Chacarita vs Cazon (Copa De Oro)

13:45 hs – Barrancoseños vs Barrio Apeadero (Copa de Oro)