Saladillo, 2 de Mayo de 2022

_____________________________

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de hacer llegar nuestro agradecimiento al Prof.: Nicolás Tosca Secretario de Deporte Municipal; por facilitar la movilidad para acercarnos a la Ciudad de 25 de Mayo,el día 29 de Abril del corriente año, a llevar a cabo un torneo de vóley con las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Fueron un total de setenta alumnos del CEF N° 77, por lo cual necesitamos hacer extensivo este agradecimiento a los Padres que pusieron a nuestra disposición sus vehículos particulares, para que todos ellos puedan participar del mismo.

Por ultimo queremos Felicitar y agradecer a los profesores y preceptores de nuestra institución que vienen realizando una ardua labor para poder llevar adelante este tipo de salida.

Para cerrar vamos a citar una frase de Ray Kroc “NINGUNO DE NOSOTROS ES TAN BUENO; COMO TODOS NOSOTROS JUNTOS”.

Por ese motivo, los invitamos a continuar trabajando en equipo.

MUCHAS GRACIAS!!!

Sin más, saluda atte.