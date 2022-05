VISITA A CEDIFISA (CENTRO DE DISCAPACITADOS FÍSICOS SALADILLO)

“HICE ENTREGA DE UNA SILLA DE RUEDAS Y CON LOS INTEGRANTES DE LA INSTITUCIÓN HABLAMOS SOBRE LA NECESIDADES DE LA MISMA. CEDIFISA POR SUS CARACTERÍSTICAS ES UN CENTRO ÚNICO EN SALADILLO Y UN REFERENTE ZONAL” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Los saladillenses sabemos lo que significa la sigla CEDIFISA y también gran parte de la zona ya que se ha convertido en un referente regional. El Centro de Discapacitados Físicos de Saladillo es una ONG (Organización no Gubernamental) que hace 34 años brinda atención a los conciudadanos de nuestra ciudad y otras de la zona de influencia con secuelas de enfermedades neurológicas y/o amputados, contando con un Equipo de Profesionales compuesto por: Médica Fisiatra, Kinesiólogos, Fonoaudióloga, Psicóloga, Psicopedagogo, Asistente Social, Nutricionista, Terapista Ocupacional, Profesor de Educación Física, Chofer de Unidad de Traslado de pacientes, Auxiliar de Sala y Auxiliar de combi. Tienen además un servicio de alquiler de elementos de ortopedia. CEDIFISA atiende en forma diaria un importante número de pacientes de nuestra ciudad y de ciudades vecinas, ya que es un centro único por sus características en Saladillo y reitero de referencia en la zona de influencia. Siendo Diputado Provincial (1987-1991) presente un proyecto de Ley que luego se convirtió en Ley por el cual se expropió y donó a CEDIFISA el edificio donde funcionara la ex Central Telefónica de Saladillo ( ENTEL ubicada sobre la Avenida Rivadavia). Luego siendo ya Intendente Municipal y con recursos del Municipio pude ayudarles a construir la sede propia con entrada por la mencionada avenida. Posteriormente también siendo Intendente colaboré desde el Estado Municipal en la adquisición de una nueva propiedad cuyo frente da a la calle Bme. Mitre y que se une por los fondos con el predio de la Avenida Rivadavia. La casa fue puesta en valor e integrada al sistema de atención de CEDIFISA. Oportunamente la Comisión Directiva de CEDIFISA me designó su padrino y desde que deje de ser Intendente la visito en carácter de tal y como ciudadano que me ocupan y preocupan los temas comunitarios. El día lunes 2 de mayo realicé una nueva visita a la institución llevando en carácter de donación una silla de ruedas cuyas características fueron indicadas por la propia entidad. Me recibieron las siguientes autoridades de la Comisión Directiva: ANA MARIA IBARBIA – Presidente -, ALICIA BIANCO – Tesorera – IRMA GOMES – Pro – Secretaria – y GLADYS ETCHEPAREBORDA – 1° Vocal Titular-. Con ellas hablé sobre distintas necesidades que tiene la institución entre ellas renovar la Unidad de Traslado. En mi caso me comprometí a seguir colaborando en acciones y gestiones que estén a mi alcance. Quiero valorar el trabajo que realizan todos los integrantes de la Comisión Directiva que de manera voluntaria y solidaria dedican parte de su tiempo para trabajar en forma desinteresada por el bien común en nuestra ciudad, como también ocurre con otras instituciones saladillenses. En el caso específico de CEDIFISA desde la época fundacional hasta el presente ha contado con comisiones directivas integradas por personas muy solidarias con gran amor a la institución y por ende a la comunidad, obviamente es algo para valorar. El compromiso de todos siempre facilita los logros comunitarios”. Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal ( 1991-2015), Saladillo 4 de Mayo de 2022.