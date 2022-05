A LOS 76 AÑOS PARTIÓ HACIA EL DESCANSO ETERNO  JUAN CARLOS  “VASCO” PÉREZ.

“EL VASCO PÉREZ FUE DIRECTOR VIAL DURANTE 20 AÑOS EN MI GESTIÓN COMO INTENDENTE MUNICIPAL, LA UCR HA PERDIDO A UN GRAN MILITANTE QUE QUEDARÁ EN LA ANTOLOGÍA DE LOS BUENOS FUNCIONARIOS. HE PERDIDO A UN AMIGO DE LA POLÍTICA Y DEL CORAZÓN. HASTA LUEGO VASCO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Hoy es un día muy triste para quienes conocimos y apreciamos a Juan Carlos Pérez, el querido “Vasco”. Una dolorosa y cruel enfermedad truncó su vida llena de luchas y esperanzas. Pero el “Vasco” dio batalla con altivez por la vida hasta último momento. Radical desde su juventud siempre acompañó al partido y a los candidatos radicales con su activa militancia. Supo levantar y defender con orgullo las banderas que representaba la UCR. Dentro del radicalismo me acompañó activamente en todas mis luchas internas. Estuvo entre los primeros que impulsaron mi precandidatura y luego mi candidatura a Intendente Municipal de Saladillo. A partir de 1991 y durante mis primeros cinco (5) mandatos consecutivos me acompañó en la gestión municipal como Director Vial, luego se acogió a los beneficios de la jubilación y continuó con sus tareas de productor agropecuario en la querida zona de La Razón de donde era oriundo, y por supuesto en la militancia política. Hablar del Vasco Pérez es hablar de una persona leal, sin dobleces, un trabajador incansable: era un artesano en su área de trabajo. Con él recorrí toda la geografía de Saladillo. No había lugares que él no conociera. Sabía dónde estaban localizados los problemas de su área y hacia los mayores esfuerzos por solucionarlos. Se destacó como conductor de grupo no necesitaba gritar para mandar, los empleados que tenía a su cargo sabían interpretar fielmente sus directivas que asumían como propias. Su presencia era casi imponente. Donde había un grupo de personas y estaba presente el Vasco se destacaba con naturalidad. Su gestión como Director Vial Municipal es siempre recordada y fue muy valorada. Después de más de una década de haber dejado la función pública muchos de nuestros conciudadanos recuerdan y valoran lo que realizó desde la Dirección Vial. Sus sucesores en el cargo lo consideraban como un maestro para ellos, así lo puso de manifiesto el actual Director Vial Sergio D’Aloia al despedir también su restos mortales. Nos tocó gestionar en tiempos difíciles y épocas de inundaciones y el Vasco supo demostrar sus dotes de funcionario y su empatía con la gente. El Vasco que había nacido el 12 de septiembre de 1945 y recibió el llamado al descanso eterno el jueves 5 de mayo. Su esposa Norma, sus hijos Mauro y Milena sienten el profundo dolor ante la pérdida irreparable de su esposo y padre querido, como así también demás familiares y amigos. La Unión Cívica Radical de Saladillo lamenta la partida de un gran militante, era también un artesano de la militancia política llevó el mensaje del radicalismo a cada rincón de nuestro querido Saladillo. Debo decir que Juan Carlos “El Vasco” Pérez quedará también en la antología de los buenos funcionarios. A mí se me fue un amigo de la política, pero también del corazón. A los buenos amigos y funcionarios como el Vasco no se les dice adiós simplemente se les dice hasta “pronto” o hasta “luego” porque él ha iniciado primero el Camino hacia la Patria Celestial”.

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991- 2015), Saladillo 6 de Mayo de 2022.