Noticias de Gobierno

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO

El pasado sábado, el equipo de vacunación de la Dirección de Bromatología vacunó en la localidad de Álvarez de Toledo, un total de 32 perros y dos gatos, continuando con esta actividad en las localidades del interior.

COMENZÓ EL CENSO DE POBLACIÓN 2022 EN EL ÁREA RURAL Y VIVIENDAS COLECTIVAS DE SALADILLO Y SE EXTENDERÁ HASTA EL 17 DE MAYO

En el marco del Censo de Población 2022, comenzó el 9 de mayo y se extenderá hasta el martes 17 del corriente mes, los operativos correspondientes al área rural y a las viviendas colectivas de Saladillo. Estas últimas refieren a viviendas donde las personas conviven bajo un régimen institucional por razones de salud, trabajo, etc. (geriátricos, hospital, etc.) Por las características de estos relevamientos (largas distancias en el sector rural y cantidad de personas en el caso de las viviendas colectivas) se comienzan a realizar 10 días previos al día del Censo (miércoles 18 de mayo). Serán llevados a cabo por un conjunto de censistas debidamente identificados con pecheras y credenciales, con el apoyo de la Policía, Patrulla Rural, jefes de destacamentos policiales del interior y los delegados municipales. Este relevamiento en el sector rural no incluye las áreas urbanas de las localidades del interior (Álvarez de Toledo, Cazón, Del Carril, Polvaredas y Saladillo Norte). Éstas serán censadas el miércoles 18 de mayo junto a la planta urbana de Saladillo.

Ante cualquier duda comunicarse con el Observatorio de Estadísticas de la Municipalidad de Saladillo:

Celular: 1144366043 (Llamadas, mensajes y contacto vía WhatsApp).

DESFILE GAUCHO 25 DE MAYO

REUNIÓN INFORMATIVA

10 de mayo a las 13:30hs. | Salón Sesquicentenario

Por medio de la presente invitamos a los Centros Tradicionalistas de nuestra ciudad a participar de la reunión informativa para consensuar y planificar juntos el Desfile Gaucho del 25 de Mayo.

¡Es muy importante contar con su presencia!

SALADILLO PLANTA UN ÁRBOL

Otro de los actos que tuvieron lugar en el predio de la Planta de Líquidos Cloacales, fue la plantación de un ejemplar en el marco del programa Saladillo Planta un Árbol que viene llevando adelante el Ex Combatiente, Veterano de Guerra y Héroe de Malvinas Guillermo Ni Coló. De dicho acto participaron las autoridades locales, provinciales y nacionales, como así también otros ex combatientes de Malvinas.

FIESTA DE LA GALLETA DE PISO

En el contexto de la visita realizada durante la jornada de ayer, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof tuvo oportunidad de realizar una degustación de la Galleta de piso que sirvió de marco para que el Intendente Salomón explicara la idea que se llevó a cabo organizando la fiesta provincial de la Galleta de Piso en nuestro medio.

INICIO DE LA OBRA DE LA PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES

Durante la tarde de ayer, tuvo lugar el acto oficial de inicio de la obra de construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. Además del Intendente Salomón, estuvieron presentes el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, el Ministro de Infraestructura de la Nación Gabriel Katopodis, el Subadministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental ENOHSA, y el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires Leonardo Nardini, además de Legisladores, funcionarios provinciales, Concejales, Consejeros Escolares e Intendentes de localidades vecinas. Luego de los discursos del Intendente Salomón, del Ministro Katopodis y del Gobernador Axel Kicillof, tuvo lugar la conferencia de prensa. Luego hubo entrega de presentes por parte del Intendente a todas las autoridades que estuvieron visitando Saladillo en la tarde de ayer, y posteriormente en el marco del proyecto Saladillo Planta un Árbol que viene llevando a cabo el Ex Combatiente, Veterano de Guerra y Héroe de Malvinas, Guillermo Ni Coló, se procedió a la colocación de una especie en el predio de la mencionada planta ubicada en la intersección de la calle Acceso Néstor Kirchner e Intendente Inda.

INFORME SEMANAL CORONAVIRUS (COVID 19)

Semana del 2/05 al 8/05

La Municipalidad de Saladillo informa:

DATOS SEMANALES:

✔ RECUPERADOS: 2

✔ ACTIVOS: 10 (por hisopado).

✔ NEGATIVOS: 45

✔ FALLECIDOS: 0

DATOS TOTALES:

✔ RECUPERADOS TOTALES: 9696

✔ ACTIVOS TOTALES: 8

✔ NEGATIVOS TOTALES: 14171

✔ FALLECIDOS TOTALES 142

ANTE SÍNTOMAS:

1. Quedate en casa.

2. Llamá por teléfono a tu médico de confianza, al CAPS de tu barrio o al Hospital «Dr. Posadas».

3. El profesional de salud te indicará como continuar.

TRABAJOS DE MEJORADO Y MANTENIMIENTO

Desde la Dirección Vial a cargo de Sergio Daloia se informó que se continúa trabajando en el mejorado y mantenimiento de calles en el Barrio Altos de Saavedra de nuestra ciudad.