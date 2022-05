ALBERTO ALEJANDRO “VASCO “GALLO (16-12-1938- 09-05-2022)

“DEJÓ ESTE MUNDO EL QUERIDO VASCO GALLO. FUE CONCEJAL Y DELEGADO MUNICIPAL EN POLVAREDAS. LE AGRADECEMOS SU MILITANCIA POLÍTICA EN LA UCR Y SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Los radicales nos llámamos entre nosotros correligionarios, y en esta palabra componentes léxicos son: el prefijo con- (todo, junto), religio (religión), más el sufijo -ario (relación, perttenencia). Lo cual quiere significar que compartimos una misma religión cívica. El radicalismo es el partido del sufragio, de las libertades públicas, la justicia social de los derechos humanos…esa era la religión cívica que compartía desde hace muchos años con Alberto Alejandro Gallo al que todos conocíamos como el “Vasco. A los 83 años fue convocado al descanso eterno ayer 9 de mayo. El querido Vasco había nació el 16 de diciembre de 1938. Radical desde siempre nos acompañó en la gesto epopéyica de la recuperación de la Democracia en el año 1983. Por entonces recorrimos casa por casa, chacra por chacra y estancias por estancia de la zona de Polvaredas y Blaquier. Lo hicimos junto a otros amigos y correligionarios como Osvaldo Ortolani, Juan Scoponi, Ricardo Fauceglia, Mario Forti, Julio “Lito” García entre otros tantos. Nosotros íbamos con el programa de la UCR y con la esperanza de convertír al Dr. Alejandro Armendáriz como Gobernador de Buenos Aires y con la certeza de que Francisco Ferro fuera electo Intendente Municipal. El “Vasco” integró la lista de Concejales de la UCR en un lugar expectante. Yo también integraba la lista de Concejales de la UCR. Las elecciones del 30 de octubre de 1983 consagraron como Presidente, Gobernador e Intendente a Raúl Alfonsín, Alejandro Armendáriz y Francisco Ferro respectivamente y yo fui electo. Tanto Armendáriz como Ferro convocaron a integrarse a sus equipos de gobiernos a algunos concejales, de manera que el Vasco que había quedado como suplente pasó a ser Concejal titular. En virtud de ello integramos el mismo bloque hasta diciembre de 1987. Durante la campaña habíamos recogido de las más variadas inquietudes entre los vecinos de la zona. Voy en esta oportunidad a señalar dos: la creación de una Sala de Primeros Auxilios y la Pavimentación de la Ruta 215( que era de tierra), la primera inquietud fue transmitida al Intendente Ferro y se concretó la creación de la Sala de Primeros, era una demanda comunitaria. (Durante mi primer mandato como Intendente al convertí en CAPS(centro de Atención Primaria de la Salud) . La segunda de las inquietudes mencionadas es decir la Pavimentación de la Ruta Provincial 215, además de la decisión del Gobernador de hacerla y las gestiones del Intendente, con el “Vasco” Gallo le pedimos una reunión al Gobernador para plantearle el tema. El Dr. Armendáriz nos atendió, habíamos ido además junto al vecino Juan José Cicaré, la respuesta del Gobernador fue:” vayan tranquilos la ruta se hará” y efectivamente se hizo. En el año 1991 el “ Vasco” fue uno de los activos impulsores de mi candidatura a Intendente Municipal y me acompañó en la lista de Concejales. Desempeño nuevamente su mandato entre 1991 y 1995. Desde la Concejalía siguió aportando al crecimiento de saladillo y de Polvaredas y su zona de influencia. Al promediar mi quinto mandato como Intendente lo designe Delegado Municipal de Polvaredas. Cargo que desempeñó hasta abril 2011 siendo reemplazado por Walter Cascallares. Un serio problema de salud lo había limitado para el ejercicio de sus funciones. Alberto no solo fue un gran y activo militante del radicalismo ,sino que desde la función y representación pública demostró su compromiso con su comunidad. Se comprometió con las instituciones intermedias como el CFR (Centro de Formación Rural), donde llegó a presidir la Comisión de Padres. En mayo del año 1987 viajamos a España y Francia para observar cómo funcionaban la educación con sistema de alternancia en el ámbito agropecuario. Era un convencido de que el campo era y es un factor de desarrollo y progreso para el país. El Vasco fue además una persona querible. Su personalidad irradia bondad. Eso le generaba el afecto espontáneo de quienes trataban con él. Fue Alberto Alejandro Gallo además un amigo personal. Por eso quiero decirle al querido Vasco que ya descansa Eternamente frases de un poema de Alberto Cortez: “Cuando un amigo se va/ Queda un tizón encendido/ Que no se puede apagar/ Ni con las aguas de un río… Cuando un amigo se va/ Se queda un árbol caído/ Que ya no vuelve a brotar/ Que ya no vuelve a brotar/ Porque el viento lo ha vencido.” Conoció el Vasco las consecuencias dolorosas de su problema de salud. Sufrió el terrible impacto de la temprana y trágica muerte de su hijo Martín, pero nunca bajo los brazos su espíritu luchador lo impulsó a sobrellevar las dificultades. Fue como el junco algún “viento” lo pudo doblar unos minutos pero siempre siguió de pie. Para ello conto con el apoyo invalorable de su esposa Susana, y de sus hijos: Fabián, Patricio y Alan. Le agradezco su amistad y colaboración, los radicales su compromiso militante y la sociedad su vocación de servir. Quienes creemos en la existencia del Supremo Hacedor sabemos que ya descansa en paz junto a él. Finalmente quiero repetir con el cantautor y poeta pampeano que: “Cuando un amigo se va/ Queda un espacio vacío… ”

Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal,( 1991-2015),Saladillo 10 de Mayo de 2022.