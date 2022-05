Hace 8 años Eduardo Santibañes ingresaba a la Academia Nacional de Medicina

«JUNTO CON EL DR.ALEJANDRO POSADAS EL DR. EDUARDO DE SANTIBAÑES ES UNA LAS PERSONALIDADES MÁS RELEVANTES QUE SALADILLO LE HA ENTREGADO A LA MEDICINA DE ARGENTINA Y AMÉRICA» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«El 9 de Abril de 1822 por un Decreto de Bernardino Rivadavia fue creada la Academia Nacional de Medicina de manera que durante el presente año arribó al Bicentenario de su creación. Se creó dos años después que la Academia de Medicina de París y es la más antigua de América. El 31 de octubre de 2013 fue designado como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina el Dr. Eduardo De Santibañes (H), hijo dilecto de nuestra ciudad, ocupando el sitial n° 14 que lleva el nombre del Dr. Eliseo Cantón ( Lules, Tucumán 15-10-1861- Buenos Aires 21-06-1931). La academia está integrada por treinta y cinco académicos titulares ad honorem y vitalicios, elegidos por sus pares mediante un mecanismo de selección y designados por el propio Plenario Académico; los mismos ocupan sitiales numerados y nominados, que llevan el nombre de ex miembros históricos que los ocuparon. El sitial 14 es en homenaje al Dr. Eliseo Cantón como ya he señalado. Pero a mayor abundamiento voy a señalar que el sitial n°1 es en homenaje al Dr. Francisco Javier Muñiz, los sitiales 4 y 5 a los doctores Francisco C. Argerich y Bernardo A. Houssay respectivamente, mientras que sitiales 23 y 27 son en homenaje a los doctores Ricardo Finocchietto y Luis F. Leloir. Nuestro convecino el Dr. Eduardo De Santibañes ingreso como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina el 20 de mayo de 2014 en un Acto Protocolar que se realizó en la sede la entidad, oportunidad en que lo acompañe en mi carácter de Intendente Municipal en representación de los saladillenses. Quise recordar este aniversario porque el Dr. Eduardo De Santibañes ha recibido en su momento una distinción que no solo lo honra a él y su trayectoria, sino a los saladillienses que nos sentimos orgullosos de esa distinción a un hijo de nuestra ciudad. Sin duda Eduardo De Santibañes es una de las figuras destacadas que Saladillo le ha dado al país. El Dr. Alejandro Posadas ( otro hijo de Saladillo) y él nos son nombres relevantes de la medicina de Argentina y América». Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 20 de Mayo de 2022.