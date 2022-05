Gorosito visitó el Jardín 909 «Margarita Polimeno»

«EN LA VISITA ME INTERIORICE DE LAS DISTINTAS NECESIDADES DEL ESTABLECIMIENTO. ESTAR COMPROMETIDO CON EL APOYO A LA EDUCACIÓN ES UN COMPROMISO PARA TODA LA VIDA, ES UN COMPROMISO QUE TENEMOS COMO CIUDADANOS» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Gabriela Mistral dijo: ‘Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden, ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando, a él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy’. Lo que dijo la escritora y pedagoga chilena es una expresión de mucha potencia, de mucha fuerza. Por eso la he citado. El futuro es hoy y está en nuestros niños. De ellos, de ellos debemos ocuparnos hoy. Antes desde las representaciones populares ahora desde mi condición de ciudadano sigo pensando en la importancia de la educación en todos niveles. El Jardín de Infantes es el primer escalón (aunque también debemos considerar con la misma intensidad la importancia de los Jardines Maternales) y por tanto es importante en su aspecto educativo y lúdico como en su trascendencia como garantía de la concreción de uno de los derechos más importantes de la infancia, que es el de recibir educación. En ese entendimiento está relacionada mi visita frecuente a los establecimientos escolares y particularmente a los jardines de Infantes. El día 25 de abril visité el Jardín de Infantes 909 «Margarita Polimeno» de nuestra ciudad donde fui recibido por su Directora Estefanía Luján Delía. Con ella hablamos sobre el rol de la educación inicial y de las necesidades de los jardines en sus aspectos más diversos. Como resultado del encuentro me llevo una serie de inquietudes y necesidades del establecimiento y en la medida de mis posibilidades trataré de colaborar. Más de una vez me han preguntado por qué lo hago. Entonces digo antes como representante del pueblo era una obligación, era un compromiso expreso o tácito que se contrae con la comunidad. Si no nos ocupamos de la de educación, de que nos vamos a ocupar? . Ahora también sigue siendo un compromiso con la comunidad, estar comprometido con la educación de nuestro pueblo es un compromiso para toda la vida. Obviamente que nunca desde que dejé de ser Intendente he pretendido ni pretendo competir con ninguno de los niveles del Estado en la ayuda a los establecimientos educativos, ni tampoco con quienes tienen hoy alguna representación popular, sería un gran despropósito de mi parte. Solo pretendo colaborar y la magnitud de la colaboración dependerá de las posibilidades personales de cada momento o de la ayuda de terceros que pueda conseguir, lo importante es estar apoyando siempre a la educación y cerca de los educadores y de los educandos». Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Saladillo, 22 de mayo de 2022.