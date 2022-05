Abarca: «La realidad es que la planta de cloacas actual no daba mas»

El Diputado Provincial Walter Abarca, dialogó con FM90.7 sobre el acto de comienzo de obra en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, en el que estuvo presente el Gobernador Axel Kicillof, y también abordó temas como la economía a nivel nacional, la inflación y las diferencias entre Cristina y Alberto.

Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales

«El inicio de esta obra era un punto fundamental, está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y cuando una obra financiada por un organismo internacional como este se pone en marcha significa que se va a hacer porque hay recursos. Es una obra que no se va a parar, con un plazo de 3 años y 1 año de formación para el personal que la va a ejecutar».

«Lo dijo José Luis en su discurso, ni bien ganó las elecciones nos reunimos y el primer planteo fue vayamos juntos a trabajar por la planta de cloacas. Inmediatamente nos dijeron que esta obra se iba a llevar a adelante porque lo que se necesitaban eran obras para poner en marcha la economía. Hay dos obras como esta en la provincia y la de Saladillo es la primera que se ha iniciado».

«La realidad es que la planta actual no daba mas. Se la fue arreglando y poniendo parches a lo largo de los años, pero Saladillo ha crecido mucho y tiene un desarrollo urbano muy grande».

La situación de la economía a nivel Nacional

«Tenemos un escenario de incertidumbre y es mucho mas difícil que haya inversiones. A mi lo que mas me preocupa de la situación económica es la inflación, que sucede a nivel mundial pero es preocupante».

«También hay indicadores que son claros, la economía en la Argentina creció un 10%, tenemos niveles de desempleo de los mas bajos en los últimos años. Hay indicadores positivos de la economía pero hay un sector que cada vez se lleva mas y esta constituido por menos».

Las diferencias entre Alberto y Cristina

«El presidente tiene la visión de que el país tiene que crecer y crecer la economía para poder distribuir, y la vicepresidenta hace un planteo de que hay que distribuir para poder crecer. La verdad es que yo coincido un poco con los dos».

«Creo que la única salida que tiene el país es crecer la economía, durante la pandemia se emitió dinero para que el pueblo pueda quedarse en su casa, se invirtió y hoy tenemos un circulante mayor a la economía de nuestro país. La única forma es crecer».

La inflación

«Hay algo que tiene que ver también con una cuestión cultural, yo lo viví, en la década del 80 ibas al supermercado y te cambiaban los precios 2 o 3 veces por día. Los argentinos ante cualquier activo de hiperinflación nos queremos cubrir, la semana pasada por ejemplo tenía que comprar un calefactor que en Mercado Libre estaba publicado por 35.000 pesos, un amigo que compra en la fabrica me lo compró por 19.000. Eso explica la cuestión cultural de los argentinos, el que vendía por Mercado Libre estaba buscando cubrirse, por si aumenta, por si le aumentan el flete o por si no lo vende».

«Creo que es cultural y va de la mano de la incertidumbre, por eso no me gustan las diferencias publicas entre el presidente y la vicepresidenta. Si no marcamos un rumbo no generamos certezas, y cuando no generas certezas es imposible que no ocurran estas cosas».

Su relación con el Ejecutivo Municipal

«Hace días estuve reunido con Guillermo Candia de Obras Publicas, con quien vivimos juntos en La Plata cuando estudiábamos y es un amigo. Con José Luis también tengo muy buena relación. Siempre que pueda aportar y ellos lo saben, cuando van a una reunión y ven que mi aporte es importante inmediatamente me llaman y convocan o consultan».

«Hemos logrado trabajar sin ningún tipo de mezquindad y la concreción de la Planta de Cloacas creo que tiene que ver con ese trabajo en conjunto».

«Lo importante acá es poder concretar las cosas y que la gente termina valorando todo, tanto al Intendente como a nosotros. Esto que se da en Saladillo no se da en todos lados, nosotros podemos colaborar porque el Intendente nos permite colaborar y claramente le hes mas fácil gestionar con el apoyo de la oposición».