La Liga de Fútbol de Saladillo, informa los encuentros de todo el fútbol del fin de semana:

Domingo 29 de mayo – Primera y reserva.

#FECHA12

En cancha de Atucha : Atucha – La Lola.

Reserva: 13.30 hs.

Primera: 15.30 hs.

Primera femenino: 11.30 hs.

En el C.E.F N°36 : Crotto – Deportivo

Reserva: 12.00 hs.

Primera: 14.00 hs.

En cancha de Cazón : La Campana – Jóvenes Alvearenses.

Reserva: 13.30 hs.

Primera: 15.30 hs.

En el Daniel Carbonari : Oro verde – Argentino.

Reserva: 18.00 hs.

Primera: 20.00 hs.

Apeadero – Comercio

Reserva: 13.30 hs.

Primera: 15.30 hs.

En el Santiago Salas : Huracán – Cazón

Reserva: 13.30 hs.

Primera: 15.30 hs.

En el Joaquín Benítez : Del Carril – Jacobo Urso.

Reserva: 13.30 hs.

Primera: 15.30 hs.

Horarios de inferiores.

Buenas tardes, este sábado 28 se disputarán las semifinales de masculino Sub 17 y de femenino Sub 15. Los partidos de categorías sub 11, sub 13 y sub 15 se reanudarán el 11 de Junio.

Semifinales de categorías Sub 17 masculino y Sub 15 femenino.

Sábado 28 de mayo:

Estadio Santiago Salas:

Sub 17 – Argentino – Apeadero – 14.00 hs.

Sub 17 – Huracán – Deportivo – 15.50 hs.

Femenino – Sub 15

Estadio Pedro Elordi:

La Lola – Oro Verde – 15.00 hs.

Cazón – Apeadero – 16.15 hs.

El mismo sábado en el Pedro Elordi se jugarán los partidos pendientes entre La Lola y Del Carril correspondiente a la primera fecha de categorías sub 11, sub 13 y sub 15.