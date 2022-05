92 aniversario del Colegio Nacional (1930- 25 de mayo – 2022)

“REALICE UNA NUEVA VISITA A LA ESCUELA MEDIA N° 2 “MANUEL PARDAL” Y ENTREGUE MAPAS Y LIBROS PARA EL ÁREA GEOGRÁFICA EN RECONOCIMIENTO A LAS TRAYECTORIAS DE “LAS DOS SUSANAS”: SUSANA GOÑI Y SUSANA MAÑANA AMBAS FUERON MIS PROFESORAS DE GEOGRAFÍA Y SIEMPRE DEMOSTRARON SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN PUBLICA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“El 25 de Mayo de 1930 tuvo lugar el acto inaugural de la sede donde funcionaría el Colegio Nacional Anexo Comercial “Manuel Pardal” (actual Escuela Media n° 2) que estaba ubicada sobre la Avda. Belgrano 745 de nuestra ciudad, donde hoy está el Paseo “El Nacional”. Esa fecha es tomada como la fecha fundacional de la Escuela de manera que el último 25 de Mayo arribó a su 92 Aniversario. Debo recordar que el colegio fue creado el 25 de septiembre de 1929 mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional que firmaron el Presidente Dr. Hipólito Yrigoyen y su Ministro de Justicia e Instrucción Pública Dr. Juan de la Campa. Mientras que el ciclo lectivo comenzó el 1 de julio de 1930. Para la fecha del aniversario en mi condición de ex alumno suelo hacer un regalo al Nacio como le seguimos llamando a la escuela Media n° 2, quienes hemos pasado por sus aulas. El jueves 26 de mayo visite la Escuela donde fui recibido por su Directora Prof. Ana Marcela Dolce, la Secretaria Lucrecia Ferreyra, la Bibliotecaria Daiana Bernárdez, la Profesora Carolina Ramos la Encargada de Medios y Apoyo Técnico Pedagógico Alejandra Buonaventura, la Presidente de la Asociación Cooperadora Prof. Nancy Cordoba y también estaban presentes los alumnos Julia, Máximo y Amaro Sarlo (nietos de la Profesora Susana Mañana). En esta oportunidad hice entrega de libros y mapas (de Argentina, del Continente Americano y Planisferios) para el Área Ciencias Sociales: Espacio Curricular Geografía. Los títulos de los libros donados fueron seleccionados por los profesores y profesoras del Área. Toda vez que realizo una colaboración al Colegio donde cursé mis estudios secundarios ya sea en forma personal o en colaboración con otros ex –alumnos es en reconocimiento a la trayectoria de quienes han sido profesores y profesoras de la Promoción 1974 de Peritos Mercantiles a la cuál pertenecí. En esta oportunidad he querido reconocer las trayectorias de las Profesoras Susana Mañana de Sarlo y Susana Goñi de Piñeiro. Ambas fueron mis profesoras y de muchos saladillenses y han contribuido a nuestra formación. Susana Mañana estudió el Profesorado de geografía en la ciudad de Azul. En el año 1966 al producirse una vacante en el Colegio Nacional ingresa como profesora en el establecimiento. Ocupó durante dos oportunidades la Vicerrectoría del Nacio. Fue además regente y directora de la Escuela Técnica. Fue Inspectora y luego Jefe de Región hasta 1990. Cabe recordar que también fue Profesora en el Instituto Superior de Formación Docente n° 16 de nuestra ciudad. En la docencia trabajó durante 36 años. El pueblo de Saladillo también la honró eligiéndola como Consejera Escolar. Susana Goñi empezó su carrera docente en el año 1961 en la Escuela Secundaria de Laferrere (Partido de La Matanza). En 1962 regresa a saladillo siendo Profesora en la Escuela Profesional de nuestra ciudad. En marzo de ese año también ingresó como profesora en el Colegio “Manuel Pardal” en el que se desempeñó durante 34 años hasta 1996. En 1965 cuando se inauguró la Escuela Técnica ingresa como Profesora y se la designa además como Secretaria del establecimiento. En 1979 pasa a ser Regente de Estudios en la Escuela Técnica y en 1980 es designada Directora. En el año 1985 pasó a desempeñarse como Inspectora de Área Región 24 y en el año 1992 asciende a Inspectora Jefe de la misma Región Educativa hasta el año 2003 continuando como Inspectora. En 2007 pasó a presidir el Tribunal de Clasificación de la Región 24 hasta el año 2017 cuando se acogió a los beneficios de la jubilación. También se desempeñó como Profesora en el Nivel Terciario en el Instituto de Formación Docente n° 16 “Juana Manso” donde coordinó la carrera de Magisterio Especializado en Educación de Adultos”. Habiendo sido ex alumnos de las Dos Susanas (Mañana y Goñi) guardo muy lindos recuerdos de ambas. Con ellas no solo he aprendido el contenido de la materia que enseñaban en este caso geografía sino además valores. Ellas sabían transmitir valores y motivar al alumno. Ellas sentían orgullo de su profesión, sentían la dignidad de ser docentes. Una de las muchas misiones del profesor es dar y ellas se desprendían de todo cuanto sabían. Nos daban conocimiento. En mi caso personal debo decir que salía satisfecho de cada una de las clases porque recibía de ellas todo lo que esperaba recibir. Un proverbio dice: “El maestro abre la puerta, pero debes entrar por ti mismo”, ellas como muchos otros profesores nos abrieron puertas para que nosotros sus alumnos pudiéramos entrar por nosotros mismos a la habitación del conocimiento. Con la recuperación de la Democracia fui elegido sucesivamente Concejal, Diputado Provincial e Intendente Municipal, durante el período en que me desempeñe como representante del pueblo, quienes habían sido mis profesoras durante mi paso por el Colegio secundario tuvieron roles relevantes en el ámbito educativo de manera que tuve entonces un trato institucional con mis ex profesoras. También debemos manifestar que ambas han tenido un gran compromiso con la educación pública y han podido plasmar en los hechos su compromiso con la misma. Siento que tengo una enorme deuda con todos quienes fueron mis profesores y profesoras porque me abrieron la puerta de entrada a la extraordinaria habitación del conocimiento. Gracias a las dos Susana y en ellas a todos quienes fueron mis profesores y profesoras.”

Carlos Antonio Gorosito – Ex Intendente Municipal (1991-2015)- Ex Alumno (1970-1974), Saladillo 30 de Mayo de 2022