Vivas nos queremos Saladillo 3 junio

NI UNA MENOS, VIVAS, LIBRES Y SIN MIEDO NOS QUEREMOS.

Un nuevo día de lucha nos encuentra UNIDAS/ES y con el mismo reclamo, el mismo grito VIVAS, LIBRES Y SIN MIEDO NOS QUEREMOS.

Porque las violencias que nos atraviesan son cotidianas, múltiples y profundas. Porque nos duele cada cumpa que no está, cada sufrimiento, cada derecho vulnerado, cada injusticia. Porque nuestra libertad no es solo no morir o ser lastimadas/es.

Porque acá con nosotras están todas/es y se siente cada ausencia. Hoy y siempre presentes en cada espacio.

Ser LIBRES, de transitar el mundo y habitar nuestra ciudad.

HOY Y SIEMPRE. VIVAS, LIBRES Y SIN MIEDO NOS QUEREMOS