Suspenden algunos partido de inferiores

La Liga de Futbol de Saladillo queremos informar que los encuentros de mañana en divisiones inferiores (categorías Sub 11 y Sub 13) que iban a disputarse en el Adolfo Canteli entre Oro Verde y Argentino quedan suspendidos. La decisión se debe a que el Club Oro Verde por diferentes causas, cuenta con muchas bajas en dichas categorías, siendo así han decidido no presentarse a jugar y otorgarle los puntos al Club Argentino.