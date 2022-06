Salomón: Rendición de cuentas, Aeroclub y la oposición

El Intendente dialogó esta mañana con FM90.7 sobre diferentes temas, entre ellos la rendición de cuentas, la abstención de la oposición, el tema del Aeroclub. A continuación los puntos más destacados de la entrevista:

Rendición de cuentas:

“Nos sorprendió la postura de la oposición, por supuesto que está en todo su derecho de aprobarla o no aprobarla, aunque en el reglamento del HCD no se menciona la abstención. En este caso el Frente de Todos decidió abstenerse por el tema del Aeroclub que es de público conocimiento, esta judicializado, pero no involucra para nada la rendición de cuentas del año 2021”.

“El Aeroclub no implicó ningún gasto, ninguna inversión, este tema surgió este año y nosotros durante este año tampoco hemos gastando ni un solo peso involucrando esta cuestión”.

El Aeroclub

“Hoy en día tenemos que esperar que la provincia determine el desalojo o si se conformará otra comisión para estar a cargo de la institución. Estamos en una instancia intermedia, en la que nosotros como Estado Municipal lo que queremos es habilitar la pista que se encuentra clausurada”.

“Para ello nos piden algunas mejoras edilicias de la misma y para eso se necesitan recursos”.

“Estamos a la espera de la decisión final que se tome. Ojala se encuentre una luz en el camino”.

“Como municipio no es nuestra intención estar confrontando con estos temas, por supuesto que el vínculo nuestro con la Provincia es bueno, trata de ser bueno con la institución, y queremos tratar de encaminar el tema”.

La oposición:

“Hoy en día están más interesados en ir en contra del municipio que de la institución. Sorprende que digan esto, lo ha dicho el presidente del bloque e integrantes del bloque. A mí me sorprende mucho que estén más preocupados en que hicimos o no hicimos nosotros que la propia institución”.

“Si nosotros tenemos que actuar en cada institución, metiéndonos en el corazón de la institución, sería imposible, tendríamos que tener un Municipio paralelo. El terreno no es nuestro, es de la Provincia, quien firmó un convenio y lo otorgó a la institución hace muchos años”.

“Mi estilo no es este, no es el de confrontar, es el de tratar de convivir, ir para adelante y tratar de resolver los problemas de Saladillo”.

“Yo trato de darle a la oposición lugar y participación en todos los temas y lo voy a seguir haciendo vengan o no vengan. No les cierro las posibilidades y las puertas del despacho están siempre abiertas, como en ningún lugar de alrededor”.

“Es despectivo como me han tratado a mí, que me llamaron patrón de estancia, diciendo que en Saladillo no hemos hecho nada. No aprueban la rendición de cuentas con más de 24.000 órdenes de pago a disposición de ellos con toda la información, porque evidentemente hay un cambio de actitud”.

“¿Alguna vez me escucharon hablar mal del Peronismo, de Cristina o de Fernández? Nunca. Yo nunca dije Amaro es Cristina, y sin embargo me tuve que bancar durante 4 años que digan Salomón es Macri, hasta pintaron paredes. Soy muy respetuosos y sigo siéndolo con ellos”.