Wuiovich: «Ser Intendente es el desafío político que mas me gustaría cumplir»

El Secretario de Desarrollo Local, Vladimir Wuiovich, dialogó con FM90.7 sobre la actualidad de la Secretaría, diferentes temáticas relacionadas a la misma, y sus ambiciones políticas de cara al futuro.

La Secretaría de Desarrollo desde su asunción

“Venimos trabajando mucho, obviamente que no escapamos a la realidad general y al contexto que nos tocó y nos sigue tocando vivir y tiene que ver con la pandemia. Siempre digo que cuando asumimos el 10 de diciembre del 2019 hubiese sabido todo lo que se venía quizás los hubiese pensado dos veces”.

“Nuestra área tiene que estar cerca y acompañar a toda la actividad económica de nuestro distrito, y en esa primer etapa por ahí nos encontrábamos cerrando comercios, fue una etapa muy fea. Cuando uno mira hacia atrás y recuerda lo que nos tocó vivir, el tema de los horarios, los cortes de ruta, parece lejano y a la vez sabemos que fue prácticamente ayer”.

“Yo me resisto a hacer criticas desmedidas en relación a la pandemia a los gobiernos nacionales, provinciales y locales, porque no podemos dejar de mirar el mundo. En todo el mundo se hizo más o menos lo mismo con realidades diferentes y no escapamos a lo que pasó en todo el mundo”.

Políticas de Créditos:

“El ProCreAr para mi es una de las políticas más importantes que tuvo el Kirchnerismo a lo largo de sus gobiernos. Me parece que no hay que negar, por oposición misma, las cosas buenas como este crédito que le permitió y permite a mucha gente acceder a la vivienda”.

“Además la gente lo tiene que pagar, no tiene nada regalado el que accede al crédito de ProCreAr. Me gustaría que exista un tipo de crédito así para las PYMES”.

“Este Capital Semilla que el municipio implementa no soluciona el problema, es un pequeño paliativo en algunos casos”.

“Este fue el primer año de experiencia de este programa, la idea para el ejercicio próximo es poder incrementar el presupuesto (en esta primera edición rondo los $3.000.000), profundizar mucho más y quizás ver la posibilidad de hacerlo dos veces al año”.

Visita al SICSA 2:

“Estamos avanzando, quizás mucho más lento de que se previa o de lo que se pretendía por lo invertido. Estamos en la etapa de la apertura de calles y luego se comenzaran a delimitar los lotes”.

“La pandemia, que a veces parece solo una excusa, dificultó la creación del fidecomiso, que era un requisito sumamente necesario para poder avanzar”.

“Esta obra que estamos proyectando, y que se pagó gran parte de la misma, beneficia al desarrollo hacia el futuro, no solo a nivel industrial sino también a nivel de viviendas”.

Sus ambiciones políticas:

«Uno se va poniendo mas grande y empieza a poner la mirada en lo realmente importante, dejando de lado las chicanas y cruces. Yo estoy muy agradecido con la posibilidades que he tenido y si el 10 de diciembre tengo que terminar mi carrera publica donde estoy me siento muy satisfecho».

«Ser Intendente es el desafío político que mas me gustaría cumplir, mi mayor anhelo es tener la posibilidad de ser Intendente de esta ciudad. Decir que no tengo intenciones sería mentir, pero toda mi energía en este tiempo no estará en hacer algún tipo de campaña, sino en resolver cosas de la gestión desde mi lugar de trabajo».