Salutacion

POR LA PRESENTE, LOS FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA MARTA ISABEL CARRASCO DE FARETTA , QUIEREN AGRADECER LAS ATENCIONES RECIBIDAS DURANTE SU ESTADIA A EL PERSONAL DE LIMPIEZA, ENFERMERAS, MEDICOS DEL HOSPITAL DR POSADAS DE SALADILLO, A LOS DRES MARTIN LOIZA, VALERIA URUS, RICARDO NEGRO, JAVIER MIRANDA, NESTOR ZALAZAR, ALEJANDRO ARMENDARIZ, MARTIN CARRERAS Y WALTER FABI Y AL PERSONAL DE LA CLINICA SALADILLO TANTO DE LIMPIEZA COMO ENFERMEROS Y LOS DOCTORES NORBERTO PANTIN, SILVINA ALTAMIRA, BADE, AL KINESIOLOGO DANIEL ROBLES, AL PERSONAL DE PAMI AGENCIA SALADILLO POR SU GESTIONES, RESALTANDO LOS GESTOS DE HUMANIDAD Y PROFESIONALISMO DE TODOS ELLOS, ANTE EL DIFICIL MOMENTO POR LOS QUE ATRAVESO MARTA EN VIDA.-
NOS PARECE NECESARIO E IMPORTANTE AGRDECER ESTOS GESTOS QUE HACEN MAS FACIL SOBRELLEVAR LA DIFICIL SITUACION POR LA QUE ELLA ATRAVESO JUNTO A NOSOTROS.-
NUNCA PODEMOS DEVOLVER TODO LO QUE NOS BRINDARON, PERO SI PODEMOS DECIR, GRACIAS, MIL GRACIAS A TODOS
ABEL, JORGE, ROBERTO, PATRICIA Y TODA LA FAMILIA EN GENERAL