Básquet femenino: Urso recibió a Porteño de Chacabuco por el torneo «4 Ciudades»

El elenco superior femenino de Urso Básquet recibió a su similar de Porteño de la ciudad de Chacabuco válido por el Torneo Femenino de Básquet denominado «Cuatro Ciudades», por primera vez jugando como locales las chicas disputaron un entretenido encuentro acompañado por una buena cantidad de personas que se acercaron al estadio de la calle 12 de Octubre, y que quedará como histórico ya que es la primera vez que un equipo femenino participa en este caso de local en un torneo oficial.

El resultado fue favorable a Porteño por 41 a 37, notando un gran avance en el juego de las chicas saladillenses.

En el elenco local, la jugadora destacada fue Antonella Mengarelli quien anotó 17 unidades.

El plantel saladillense estuvo formado por las siguientes jugadoras.

Baldi C, Debíasi S. , Gerez R., Bazzano C., Sires C., Álvarez A., BonetE., Greco L., Marzo R., Álvarez B., Benigni M., Mengarelli A.

DT: R. Villareal.