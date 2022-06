Noticias de Gobierno

EMA MAC CORMICK | SEGUNDO PUESTO EN CAPILLA DEL MONTE (CÓRDOBA)

El pasado fin de semana, la atleta local Ema Mac Cormick, estuvo en Capilla del Monte, donde obtuvo un valioso segundo puesto en su categoría y décima en la clasificación general en la modalidad 23 km.

Fue una muy buena experiencia para Ema, donde fue atravesando senderos serranos, recorriendo durante la competencia todo el lago de Capilla del Monte

Otra muy buena experiencia para la atleta saladillense, acostumbrada a este tipo de desafíos.

CAMPAÑA CONTRA EL MALTRATO EN LA VEJEZ

En el marco del Día Internacional de Concientización sobre el Abuso y Maltrato a la Vejez, desde la Dirección de Inclusión Social queremos invitarte a pensar sobre el tiempo y la calidad de tus interacciones con tus abuelos abuelas y demás personas adultas mayores de nuestra comunidad.

¿Cuánto hace que no los/las llamas por teléfono o te acercas a visitarlos/as?, ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a una persona adulta mayor para preguntarle si necesitaba de tu ayuda? ¿En qué términos te relacionas con ellos/as?, ¿Sos respetuoso/a y cordial?

Algunas de estas simples acciones pueden marcar la diferencia. Generan satisfacción y bienestar.

CENA DEL CENTRO DE JUBILADOS MITRE

El Intendente Salomón participó el viernes por la noche de la cena organizada por los integrantes de la comisión directiva del Centro de Jubilados Mitre de nuestra ciudad.

JUEGOS BONAERENSES 2022 | ETAPA LOCAL

Siguiendo con la etapa local de los Juegos Bonaerenses, se llevaron adelante distintas disciplinas tanto en Juveniles como en Adultos Mayores.

A continuación publicamos quienes son los ganadores de cada una de ellas, obteniendo el derecho a disputar la etapa regional desde el mes de Julio en adelante.

JUVENILES

Futbol Tenis Sub 18

Nereo Gianonni – Manuel López

Futbol Tenis Sub 15

Bruno Piersantelli – Fermín Galván

ADULTOS MAYORES

TRUCO

Héctor Massaccesi y Aníbal Camiletti

LOTERÍA

Teresa Pérez

PESCA

Juan Manrique

Esta semana continuará la actividad de la etapa local de los Juegos con Atletismo sub 16 el día martes 14, Fútbol 11 sub 18 el miércoles 15. En tanto que el jueves 16 se disputará Futsal en todas sus categorías y Fútbol 5 femenino sub 14.

ENTREGA DE DIPLOMAS | CURSO DE ÁRBITRO PROVINCIAL

El pasado viernes, recibieron sus diplomas los flamantes 19 árbitros de fútbol que tenemos en nuestra ciudad.

La noticia para destacar es que de las 19 personas que finalizaron en óptimas condiciones el curso, 9 de ellas son mujeres.

Estuvieron presentes en el acto de entrega de diplomas, el Intendente Ing. José Luis Salomón, el Subsecretario de Deportes, Nicolás Tosca, además de las autoridades que fueron los encargados de dictar el curso. Néstor Bopp, presidente de ASAF, Fernando Álvarez, instructor de IAF y Joaquín Badano, árbitro nacional de AFA. También se contó con la presencia de Julio Lombardo, presidente de la Liga de Futbol de Saladillo.

Este título permite a los árbitros dirigir no solo en nuestra liga, sino en cualquier liga del país, generando una nueva fuente laboral.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “TODOS LOS ROJOS”

El pasado viernes, en las instalaciones del Club Social y Deportivo La Lola, se llevó a cabo la presentación en nuestra ciudad, del libro “TODOS LOS ROJOS”, contando con la presencia de su autor, el periodista platense Matías Moscoso.

Estuvieron presentes en dicha presentación, el Intendente Municipal Ing. José Luis Salomón, acompañado del Subsecretario de Deportes, Prof. Nicolás Tosca, junto a dirigentes del Club de Emiliano Reynoso.

Dicho libro narra historias y relatos alrededor de más de doscientos equipos del fútbol argentino que tienen camiseta roja.

Está a la venta en librerías de La Plata, Capital Federal, Rosario, Santa Fe, Paraná y vía online desde la web de la editorial (futbolcontado.com), con envíos a todo el país.

Ya que La Lola, tiene su historia contada en dicho libro, fue el motivo por el cual el autor también realizó la presentación en nuestra ciudad.

CON EL CENTRO DE JUBILADOS DE DEL CARRIL

Junto al Director de Relaciones Institucionales y con la Comunidad Prof. Nahuel Tiseira, el Intendente Salomón recibió en su despacho a uno de los integrantes de la comisión directiva del Centro de Jubilados de la localidad de Del Carril, institución en la que se están llevando a cabo algunas obras de mejora del edificio, entre las que se encuentran la construcción de un entretecho en el salón central dedicado a los eventos sociales.

SE REALIZÓ EL ACTO DEL DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS

A partir de las 10:30 de la mañana del pasado viernes se realizó el izamiento de la bandera en la Plaza Islas Malvinas de nuestra ciudad. Luego tuvo lugar el acto de imposición de nombres de Veteranos de Guerra de Malvinas de Saladillo a calles de nuestra ciudad. Así se denominó con el nombre de Rubén Ariel Ortalli y José Sixto a dos calles existentes en la denominada Chacra 325, en el cuadrante de calle Arturo Jauretche, desde Lisandro De La Torre a José Ingenieros, como así también se impuso la denominación de Guillermo Ni Coló a la calle existente en la chacra 351 paralela a la Avenida Juan Manuel de Rosas desde Valerio de Iraola a Islas Georgias y Sándwich del Sur.

SE REALIZÓ LA JORNADA “SALADILLO ENCUENTRA ITALIA”

Este domingo 12 de junio tuvo lugar en el Galpón Cultural, a las 17hs, la presentación de Fabio Ragone, delegado de la Rete Destinazione Sud en el Río de la Plata, quien estuvo presentando su tesis doctoral “LA CULTURA VISUAL DE LOS TANOS EN EL RÍO DE LA PLATA: UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA”, como así también el proyecto “RUTA DE LOS TANOS: INVESTIGACIÓN CULTURA Y DESARROLLO LOCAL”, en colaboración con Universidades, Intendencias, Museos y Asociaciones italianas, que tiene como finalidad estimular la creación de una ruta de la Italianidad vinculado a la memoria histórica de la inmigración italiana en el Río de la Plata.

SALOMÓN RECIBIÓ A JAVIER NADARES, PREVIO A SU VIAJE A MÉXICO

El Intendente Municipal Ing. José Luis Salomón recibió al cineasta local quien durante el mes de Junio y Julio viajará a la Ciudad de México a dirigir su próximo largometraje.

Con un elenco de primeras figuras y un equipo técnico conformado por diferentes profesionales de varios países de Latinoamérica, la película será filmada en los lugares más emblemáticos de esa ciudad y es el primer largometraje comercial que el director local realizará en su carrera.

RECONOCIMIENTO A VECINO SALADILLENSE

El Intendente Salomón concurrió días pasados hasta el domicilio del vecino Luis Michelini para reconocer el gesto solidario puesto de manifiesto al devolver una tarjeta de débito de un empleado municipal que había quedado en uno de los cajeros de la sucursal del Banco Nación local, cuando éste concurrió al mismo.

Michelini entregó la tarjeta de débito en el municipio local, lo cual constituye un ejemplo solidario a destacar.

CENA POR EL DÍA DEL INGENIERO

El Intendente Salomón participó junto a otros profesionales de nuestro medio de la cena por el Día del Ingeniero que se conmemoró días pasados.

CONTINGENTE TURÍSTICO VISITÓ SALADILLO

En el mediodía del pasado sábado, un contingente turístico integrado por 39 visitantes, estuvo recorriendo el centro geográfico de Saladillo, incluyendo la Plaza Principal, el Templo Parroquial, y fueron recibidos por el Intendente Salomón acompañado por el Director de Turismo en el municipio local.

INTENSIFICAN TAREAS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA URBANA

Personal del área de espacios verdes, conjuntamente con el de servicios urbanos, llevan adelante por estos días trabajos de limpieza, sobre todo de hojas y ramas en distintos puntos de nuestra ciudad incluyendo calles, plazas, ramblas y espacios públicos.

INTENSIFICAN TAREAS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA URBANA

Personal del área de espacios verdes, conjuntamente con el de servicios urbanos, llevan adelante por estos días trabajos de limpieza, sobre todo de hojas y ramas en distintos puntos de nuestra ciudad incluyendo calles, plazas, ramblas y espacios públicos.