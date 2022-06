Antonelli: «La pandemia nos dejó un equipo fortalecido en el que todos aprendimos a hacer cosas para las que no estábamos preparados»

La Subsecretaria de Salud Publica, Martina Antonelli, dialogó con FM90.7 sobre la actualidad de la Subsecretaria, el Covid en nuestra ciudad, la vacunación en los CAPS, y la relación y colaboración con el Hospital y la Clínica.

La Subsecretaría de Salud Publica:

«La verdad es que estamos con mucho trabajo, ahora que quizás la pandemia va dejando espacio para las cuestiones que veníamos trabajando y tratando de resolver desde antes. Claro que no dejamos de lado el Covid porque lo seguimos transitando, quizás afortunadamente de otra manera».

«Creo que la pandemia nos dejó un equipo fortalecido, en el que todos aprendimos a hacer cosas para las que no estábamos preparados. Todo el equipo, conformado por un poco mas de 100 personas, tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad para poder dar la respuesta apropiada que merecía nuestra comunidad».

El Covid en Saladillo:

«Afortunadamente con la vacunación el panorama cambió bastante para todos y parece mentira que hayan pasado dos años, en los que tuvimos que pasar tantas circunstancias y un trabajo muy arduo».

«Si bien mentemos los testeos de lunes a sábado por la mañana en el CAPS San Roque y desde el municipio seguimos adquiriendo test Covid para las 50 personas promedio que se están hisopando por día; hoy la situación afortunadamente es diferente».

«Nosotros siempre trabajamos para brindar el mejor servicio, mas allá de las banderas políticas, para que la gente pueda acceder a esto sin ninguna dificultad. Creemos que ese es el mejor y el buen camino».

«En Saladillo está libre la tercera dosis de la vacunación para niños, siempre y cuando hayan pasado 3 meses de la tercera dosis».

La vacunación en los CAPS:

«Funciona muy bien, tenemos un equipo muy bien constituido por dos vacunadores. Se realizan de lunes a viernes, cada día en un CAPS diferente, en horario de tarde. Allí colocamos vacunas de calendario y también la Antigripal, de la que hemos pasado las 2500 dosis aplicadas».

«Todos los sábados también lo hacemos en el CAPS Móvil en el CAPS San Roque, donde concurren alrededor de 100 personas por jornada, sobre todo para realizar la vacunación Antigripal. La gente se acerca mucho a los CAPS a vacunarse, se ve que la gente está contenta, el servicio es bueno, y para mi eso es sumamente favorable».

La relación y colaboración con el Hospital y la Clínica:

«No hay una articulación puntual predeterminada, pero nosotros como municipio y por una decisión del Intendente decimos que si a cuestiones que en otros lugares no suceden. Por ejemplo una intervención quirúrgica que no se puede realizar acá, Radioterapia que no se puede realizar acá, y desde ola Subsecretaria intentamos ayudar y solventar estos casos».