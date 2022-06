EL MUNICIPIO REFUERZA ACLARACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DEL AERÓDROMO A FIN DE EVITAR CONFUSIONES SOBRE EL DEBIDO MANEJO DE FONDOS

Frente a los hechos de público conocimiento de una presentación efectuada la pasada semana, por el Bloque “Frente de Todos”, ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos, en la ciudad de La Plata, y vinculando ello con su abstención a la rendición de cuentas, corresponde informar y aclarar la situación.

• El Departamento Ejecutivo ha brindado explicaciones al caso, efectuando conferencias, respondiendo cada nota con documentación respaldatoria e informando el porqué de los ingresos y egresos a las cuentas públicas, recién a partir del año 2022.

• El Departamento Ejecutivo respondió y agregó documental con fecha 18/01/2022 a una nota ingresada por Expte. N° 023/B/2022 por medio de la cual, el Bloque “Frente de Todos”, requería documentación relativa al predio del aeródromo.

• El Departamento Ejecutivo, con fecha 24/02/2022, respondió y acompañó documentación dentro de la cual se encontraban memorias, balances y estados contables del Aeroclub desde el año 2002 hasta el año 2020, con relación a dos notas ingresadas por Exptes. N° 367/B/2022 y 404/B/2022 por medio de las cuales, el Bloque “Frente de Todos” efectuó diversos interrogantes acerca del convenio suscripto en el año 1993 entre el Municipio de Saladillo y la Asociación Civil Aeroclub.

• Por convenio suscripto en el año 1993 entre el Estado Municipal y la Asociación Civil Aeroclub Saladillo; vigente hasta el mes de diciembre/2021 momento en el cual el propietario de la tierra intimó al desalojo a dicha asociación; el Aeroclub debía rendir cuentas de la percepción de ganancias y del tipo y aplicación de las erogaciones- 60% infraestructura 40% fomento aeronáutico-, todo lo cual fue elevado al H.C.D.

• No debían ingresar fondos a las arcas municipales, ni el municipio debía realizar erogaciones para el aeródromo. Es por eso que, la Municipalidad, en cumplimiento de la letra de las concesiones hechas por gestiones anteriores solo cumplía una función de revisor, no de recaudador.

• Al Departamento Ejecutivo, nunca ingresó dinero –hasta el mes de junio/2022- por la explotación del predio del aeródromo, ya que de acuerdo al convenio del año 1993 no debía ser así, razón por la cual en las rendiciones de cuentas desde el año 1993 hasta el ejercicio 2021 no existen registros, porque efectivamente no hubo ingresos de dinero relativos a ello, porque así debía ser.

Por último, respecto a la nota ingresada por el “Frente de Todos” al Honorable Tribunal de Cuentas, aún no hemos recibido comunicación y notificación formal de ello, pero aguardamos respuesta por parte de dicho organismo a fin de suministrar la información y documentación que consideren pertinente para demostrar, si así se requiere, el correcto manejo de los fondos públicos de la Municipalidad de Saladillo.