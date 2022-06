VISITA AL JARDÍN DE INFANTES N° 901  “MARIA S. CABALLERO DE SANCHEZ”

“DURANTE LA VISITA AL JARDÍN ME INTERIORICE DE LAS NECESIDADES DEL MISMO. SEGURAMENTE CONTRIBUIRÉ A SOLUCIONAR ALGUNA DE ELLAS, LA EDUCACIÓN DEBE SER SIEMPRE NUESTRA PRIORIDAD COMO SOCIEDAD” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“El martes 14 de junio realicé una visita al Jardín de Infantes n° 901 “María S. Caballero de Sánchez” de nuestra ciudad. Fui recibido por su Directora y Vicedirectora docentes Patricia Kromer y María José Ezeiza con ellas efectúe una recorrida por las instalaciones del establecimiento y me interiorice de las necesidades del mismo. Desde que deje de ser Intendente Municipal en el año 2015 me “autoimpuse” como una obligación recorrer todos los establecimientos educativos (de todos los niveles) del partido de Saladillo. Obviamente que me he planteado hacerlo, Dios mediante, en el transcurso de varios años. Desde el año 2015 a la fecha he podido recorrer ya varios establecimientos educativos y dar algunas respuestas positivas a los requerimientos planteados. La idea es ayudar a resolver algunas de las necesidades que tienen los distintos establecimientos educativos ya sea en forma personal, con la colaboración de otros amigos y convecinos o poniéndolas en conocimiento a las personas que puedan contribuir a resolverlas. Ciertamente que muchos de los temas planteados me exceden en la posibilidad de resolverlos, pero al menos voy intentar ayudar a resolver los que estén a mi alcance. Es algo que he hecho durante toda la vida incluso desde joven y antes de tener representaciones públicas, cuando representé al pueblo (como Concejal, Diputado e Intendente) lo hice desde esas representaciones. Ahora lo hago como un ciudadano preocupado por la Educación. Esta explicación las doy siempre a los directivos de cada uno de los establecimientos educativos que visito. Lo he dicho en muchas oportunidades el futuro de un país se juega en las aulas por eso debemos ser militantes activos de la Educación en General y de la Educación Pública en particular. Con relación a las necesidades que me han planteado en el Jardín 901 estoy seguro que podré contribuir a solucionar alguna de ellas”. Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 21 de Junio de 2022.