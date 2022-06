Futbol: Programación de primera, reserva y divisiones inferiores

Inferiores masculino: Se disputa la tercera fecha de la segunda ronda del torneo.

Inferiores femenino: Arranca nuevamente un torneo de categoría Sub 15. Ultimas campeonas: La Lola.

Primera y reserva masculino: se disputan los octavos de final.

Primera femenino: jugarán cuartos de final.

PROGRAMACIÓN DE INFERIORES.

Sábado 25/6 – Fecha 3 Torneo “José Di Pascual”

EN EL ADOLFO CANTELI: Argentino A vs. Huracán B

• Sub 11 – 13.30 hs.

• Sub 13 – 12.15 hs.

EN EL JOAQUIN BENITEZ: Del Carril vs. Comercio

• Sub 11 – 11.45 hs.

• Sub 13 – 13.00 hs.

• Sub 15 – 14.30 hs.

Del Carril vs. La Campana

• Sub 17 – 15.30 hs.

EN EL FAUSTINO MIERES: Oro Verde vs. La Lola

• Sub 11 – 11.45 hs.

• Sub 13 – 13.00 hs.

• Sub 15 – 14.30 hs.

• Sub 17 – 15.45 hs.

EN CANCHA DE ATUCHA:

• Atucha vs. Apeadero

• Sub 11 – 12.00 hs.

• Sub 15 – 13.15 hs.

• Sub 17 – 15.00 hs.

En el CEF N°36: Deportivo vs. Argentino “B”

• Sub 11 – 11.00 hs.

• Sub 13 – 12.00 hs.

• Sub 15 – 13.15 hs.

Deportivo vs. Jacobo Urso

• Sub 17 – 14.30 hs.

Libre: Huracán A

FEMENINO – SUB 15

En el Joaquin Benítez: Del Carril vs. Cazón – 10.45 hs.

En cancha de Atucha: Atucha vs. La Lola – 11.00 hs.

En el Faustino Mieres: Oro Verde vs. Apeadero – 10.45 hs.

FECHA: DOMINGO 26 DE JUNIO.

PRIMERA DIVISION:

EN CANCHA DE CAZÓN: CAZÓN VS. ORO VERDE – 15.15 hs.

EN EL CEF N36 DE GRAL ALVEAR: COMERCIO VS. ALVEAR FC – 15.30 HS.

RESERVA (SUB 25):

EN CANCHA DE CAZÓN: ORO VERDE VS. APEADERO – 11.30 HS.

EN EL CEF N36 DE GRAL ALVEAR: COMERCIO VS. ARGENTINO – 13.30 HS.

FUTBOL FEMENINO – CUARTOS DE FINAL

EN CANCHA DE CAZÓN: CAZÓN VS. DEPORTIVO – 13.30 HS.