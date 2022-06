56 ANIVERSARIO DEL GOLPE CÍVICO- MILITAR QUE DERROCÓ AL DR. ILLIA

«GOBIERNOS EJEMPLARES COMO EL DEL DR. ARTURO ILLIA Y LA FIGURA HUMANA Y POLÍTICA DE ILLIA NOS DEBEN INSPIRAR PARA CONSTRUIR LA NUEVA ARGENTINA QUE TODOS NECESITAMOS» CARLOS ANTONIO GOROSITO

«La Constitución Nacional de 1853 sancionada el 1 de mayo de ese año creó el Colegio Electoral para elegir al Presidente y Vicepresidente de la Nación. Pequeñas minorías en procesos muchas veces amañados determinan quienes sería el presidente y vice de la Nación. La UCR nacida el 26 de junio de 1891 luchó entre otras cosas por lograr la pureza del sufragio. Yrigoyen uno de los fundadores del radicalismo encabezó revoluciones y no participó de actos eleccionarios hasta que se garantizarán comicios limpios y con la participación del pueblo. La consecuencia de su lucha y la del pueblo fue que durante el gobierno de Roque Sáenz Peña se logró la ley 8.871, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912, que estableció el voto secreto, obligatorio para los ciudadanos argentinos, mayores de los 21 años de edad, habitantes de la nación y que estuvieran inscriptos en el padrón electoral que se confeccionaba con los datos provenientes del servicio militar obligatorio. En 1916 Yrigoyen fue el Presidente Argentino elegido por el voto popular, los mandatos eran de 6 años por entonces y lo sucedió Marcelo T de Alvear y luego Yrigoyen lo sucedió a Alvear en 1928. El 6 de Septiembre de 1930 por primera vez un nuestra historia u Golpe Cívico- Militar derrocó un Gobierno Constitucional. Luego se sucedieron otros golpes Cívicos-Militares. Treinta y Seis (36 años) otro Golpe- Cívico Militar el 28 de junio de 1966 derrocaba nuevamente a un Gobierno Constitucional. Hace 56 años atrás «unos salteadores de madrugada» como se los ha definido terminaban con el mandato constitucional del Dr. Arturo Illia. Un Gobierno ejemplar presidido por un hombre ejemplar. Algunos de los propios golpistas con el transcurso del tiempo se arrepentirían de haber de desalojado de la Casa Rosada a «Don Arturo» como le decíamos sus correligionarios y el pueblo. Arturo Illia fue un símbolo de Honestidad y Austeridad Republicana que se proyecta a los tiempos. Se podrá decir que esos valores deben ser connaturales en todos quienes ocupan las representaciones públicas. Pero no siempre es así. Por eso precisamente esas cualidades que encarnó Illia durante toda su vida política y personal adquieren valor superlativo. Pero Illia fue u mucho más que un gobernante honesto y austero. Fue un Gobernante progresista y comprometido con los intereses populares y el Desarrollo y Crecimiento de nuestro país. Los radicales siempre reivindicamos: Ley del salario mínimo, vital y móvil para «evitar la explotación de los trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra», «asegurar un ingreso mínimo adecuado» y «mejorar los salarios de los trabajadores más pobres». Ley de Medicamentos .conocida como Ley Oñativia en homenaje a su Ministro Dr. Arturo Oñativia , esta establecía una política de precios y de control de medicamentos que congelaba los precios a los vigentes a fines de 1963, fijaba límites para los gastos de publicidad e imponía límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. La reglamentación de la Ley mediante el decreto 3042/65 fijaba, además, la obligación para las empresas de presentar mediante declaración jurada un análisis de costos y a formalizar todos los contratos de regalías existentes. Esta ley surge a partir de un estudio realizado por una comisión creada por Illia sobre 300.000 muestras de medicamentos. Muchos de estos medicamentos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en un 100% al costo de producción. Política Educativa: Es sin duda uno de los aspectos a destacar de la gestión de Don Arturo la participación de educación del presupuesto pasó del 12 % en el año 1963 al 23% en el año 1965. Deuda Externa: La deuda externa disminuyó de 3.400 millones de dólares a 2.600 millones. Malvinas: Durante la presidencia de Illia, el 16 de diciembre de 1965 en las Naciones Unidas se aprobó la resolución 2065 de la Asamblea General que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina en torno a las Islas Malvinas. Apertura Política: Fue creando las condiciones para que todos pudieran participará de la vida política argentina y particularmente el peronismo que había sido proscripto desde el golpe de 1955. Se ha escrito mucho sobre el Dr. Arturo Illia y su progresista obra de gobierno y a lo largo y ancho del país muchos correligionarios y no correligionarios están recordar este hecho nefasto para la historia del país. Como militante radical he querido sumar mi voz de repudio aquel Golpe Cívico- Militar ocurrido hace 56 años y al mismo tiempo reivindicar la figura del Dr. Arturo Illia y su Gobierno ejemplar. Este año vamos a arribar a 39 años de Democracia ininterrumpida. De lo se se desprende que estamos entendiendo que de todos los sistemas imperfectos la Democracia es el mejor de todos. Es necesario que comprendamos que la soberanía a reside en el pueblo y es este que por medio del voto el que pone y cambia los gobiernos. No existen en el mundo gobiernos perfectos. La condición humana le impone sus características. Desde el principio de los tiempos han existido los intereses de los seres humanos y las facciones. Y siempre existirán. Quienes habitamos la Argentina de hoy tenemos la tamaña responsabilidad buscar solucionar los problemas actuales y tratar de prevenir los que eventualmente puedan ocurrir y trabajar para que haya justicia ,inclusión, solidaridad y empecemos a transitar la senda del Desarrollo y el Progreso. Gobiernos como el que presidió el Dr. Arturo Illia y la figura misma de Illia nos deben inspirar para construir la Nueva Argentina» Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR ( 2005-2007),Saladillo 28 de junio de 2022.