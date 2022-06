Todo el futbol local

PROGRAMACIÓN DE INFERIORES.

Sábado 2/7 – Fecha 4 Torneo “José Di Pascual”

EN EL ADOLFO CANTELI: Argentino A vs. Del Carril

• Sub 11 – 11.00 hs.

• Sub 13 – 12.15 hs.

• Sub 15 – 13.30 hs.

• Sub 17 – 15.00 hs.

EN EL PEDRO ELORDI: La Lola vs. Atucha

• Sub 11 – 13.00 hs.

• Sub 15 – 14.15 hs.

• Sub 17 – 15.45 hs.

EN EL DANIEL CARBONARI: Apeadero vs. Deportivo

• Sub 11 – 12.15 hs.

• Sub 13 – 13.30 hs.

• Sub 15 – 14.45 hs.

• Sub 17 – 16.00 hs.

EN EL SANTIAGO SALAS:

Huracán B vs. Argentino B

• Sub 11 – 11.50 hs.

• Sub 13 – 10.30 hs.

Huracán A vs. Oro Verde

• Sub 11 – 13.00 hs.

• Sub 13 – 14.15 hs.

• Sub 15 – 15.30 hs.

• Sub 17 – 17.00 hs.

Libre: Comercio

FEMENINO – SUB 15 – FECHA 2

En el Daniel Carbonari: Apeadero vs. La Lola – 11.00 hs.

En el Pedro Elordi: Atucha vs. Cazón – 12.00 hs.

En el Pedro Elordi: Oro Verde vs. Del Carril – 11.00 hs.

PROGRAMACIÓN – CUARTOS DE FINAL

TORNEO “JOSÉ DI PASCUAL”

FECHA: DOMINGO 3 DE JULIO.

PRIMERA DIVISION:

EN EL SANTIAGO SALAS: HURACÁN VS. ORO VERDE – 15.30 hs.

EN EL ADOLFO CANTELI: ARGENTINO VS. COMERCIO – 15.30 HS.

RESERVA (SUB 25):

EN EL SANTIAGO SALAS: DEL CARRIL VS. APEADERO – 13.30 HS.

EN EL ADOLFO CANTELI: CAZÓN VS. COMERCIO – 13.30 HS.

FUTBOL FEMENINO – CUARTOS DE FINAL

EN EL SANTIAGO SALAS: LA CAMPANA VS. ALVEAR F.C – 11.30 HS.