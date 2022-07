Concurso literario de relatos: SALADILLO, CONTAME UNA HISTORIA

Bases y condiciones

En el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Susana

Soba, el Profesorado de Lengua y Literatura del ISFD N° 16, en colaboración

con la Municipalidad de Saladillo y la Fundación Soba – Parrondo, convoca a un

concurso de relatos denominado: Saladillo, contame una historia, según las

bases que se detallan a continuación:

1) El concurso tendrá dos categorías:

Categoría a) Estudiantes del nivel secundario

1) Ciclo básico

2) Ciclo superior

Categoría b) Público en general.

2) Los textos deberán estar referidos a anécdotas o historias de vida de

personas, instituciones o acontecimientos que tengan que ver con el partido de

Saladillo.

3) Las obras deberán estar escritas en lengua castellana, ser inéditas y no

haber recibido premios en otro concurso, quedando expresamente prohibida la

reproducción total o parcial de obras ajenas editadas o inéditas.

4) Las personas o grupos que participen deberán elegir un pseudónimo para

presentar su obra.

5) Cada participante/s deberá presentar un relato de un máximo de tres carillas,

en formato PDF, a doble espacio, en Arial 12.

6) El período de presentación de los trabajos se extenderá desde el 4 de julio

al 19 de agosto de 2022. Pasada esa fecha no se recibirán nuevas obras.

7) Los trabajos deberán remitirse por correo electrónico a

concursoisfd16@gmail.com y presentarán:

A- Un documento PDF con la obra escrita, su título y firmada con el

pseudónimo.

B- Un documento PDF con sus datos personales: nombre y apellido, DNI,

domicilio, teléfono, correo electrónico, localidad y institución educativa.

8) El jurado estará conformado por:

Categoría A:

a) Escritores/as locales: Sandra Garate, Pedro García Lavín, Adriana Salinardi

y Graciela Cichetti.

b) Un inspector/a de enseñanza.

Categoría B

a) Cristina Sarubbi (docente y escritora)

b) Tomás García Lavín (editor)

c) Cristina Alonso (docente y escritora)

9) La decisión del Jurado será inapelable una vez fallado el concurso.

10) El Jurado seleccionará 9 (nueve) relatos: 6 (seis) de la categoría

estudiantes y 3 (tres) de la categoría público en general. Los relatos

seleccionados formarán parte de una publicación titulada “Saladillo, contame

una historia” de la cual cada ganador recibirá ejemplares.

11) Los ganadores serán dados a conocer en el café literario a realizarse en el

ISFD N°16 de Saladillo el día 12 de septiembre de 2022 a las 19 hs., donde se

leerán los relatos elegidos y además recibirán obras seleccionadas de Susana

E. Soba.

12) Los relatos seleccionados, en ambas categorías, recibirán reconocimientos

especiales además de la publicación mencionada más arriba.

13) Cualquier caso no previsto en este reglamento será resuelto a criterio de

los organizadores.

14) La participación en este concurso implica la aceptación sin reservas de este

reglamento.