Fue encontrada la joven de 18 años que se había ausentado de su hogar

La Estación Departamental de Seguridad Saladillo informa que en el día la fecha se activó protocolo de búsqueda de personas, a raíz de la presentación de una ciudadana domiciliada en Saladillo Norte dando cuenta que su hija de 18 años de edad, el día 04/07/22, aproximadamente a las 15:30 hs. se retiró del hogar no regresando al domicilio; abocado la totalidad, la joven de 18 años fue habida en perfecto estado de salud; entrevistada que fue refirió que el motivo del retiro de su hogar fue con el fin de encontrarse con un joven, ya identificado, con quien mantiene una relación sentimental no aprobada por su progenitora; asimismo refirió que a su madre le mintió, aduciendo haber sido secuestrada por una mujer en un auto negro para no sufrir represalias; es de sumo interés informar que no ocurrió ningún ilícito modalidad secuestro, tratándose de una situación de índole familiar. La joven fue examinada clínicamente, hallándose en buen de estado de salud, reintegrándose junto a su familia.-