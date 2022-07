GRACIAS DANIEL CARNEVALI POR EL TRABAJO REALIZADO AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO

La Municipalidad de Saladillo informa que a partir del 1º de julio el Profesor Daniel Carnevali dejó su cargo como Director de Turismo de la Municipalidad de Saladillo.

Daniel asumió con el primer mandato del Intendente José Luis Salomón quien creó la Dirección de Turismo y ya había manifestado al comienzo de la segunda gestión que iba a estar solo un tiempo por razones personales. En su momento, Daniel renunció a la jubilación para acompañar la gestión municipal y en este momento vuelve a acogerse a los beneficios jubilatorios.

Sin dudas, no fue fácil asumir la responsabilidad de instalar y consolidar la idea de turismo en nuestro partido, y en estos seis años Daniel Carnevali contribuyó con su trabajo a que Saladillo sea un lugar muy mirado por los turistas dejando un importante y trascendente camino recorrido. Desde las visitas guiadas a la casilla de turismo, desde la difusión de los lugares turísticos a la oficina en la terminal, desde el acompañamiento a los emprendedores a la participación en eventos provinciales y nacionales, desde las fiestas populares a las actividades regionales, etc. etc.

Muchas gracias Daniel por estos años compartidos y a disfrutar esta nueva etapa de la vida.

La Dirección de Turismo seguirá funcionando con el equipo que viene trabajando, hasta tanto se resuelva el nuevo director/a.