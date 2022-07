159° ANIVERSARIO SALADILLO

En el día de ayer, en las instalaciones del Centro de Jubilados Saavedra, se desarrolló un torneo provincial de ajedrez en el marco de los 159 años de Saladillo.El mismo estuvo coordinado por la escuela municipal a cargo del maestro Jorge Novella y de Nelson Lujan.

Con un gran número de participantes en las distintas categorías, que alcanzó los 200 jugadores.

Los ganadores fueron los siguientes:Valentino Barriopedro (Azul) – Sub 8Salvador Rodríguez (Lamadrid) – Sub 10Martin Damiano (25 de mayo) – Sub 12Roman Eluchans(Las flores) – Sub 15Leandro Casella (Saladillo) – Sub 18Benjamín Mela (CABA) – Mayores