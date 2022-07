Lorden: “El gobierno va a dejar un país quebrado y tenemos que proponerle a la ciudadanía torcer el rumbo de un país que no tiene destino”

La Diputad Provincial dialogó con FM90.7 sobre la compleja situación que atraviesa la Argentina en la actualidad, desde la postura del bloque político que integra y también desde su opinión personal.

“Como oposición quiero resaltar algo que leí hace unos días y decía: El dólar está por el aire, el riesgo país está por los aires, está por los aires la inflación. Lo que no está por el aire son las piedras que la oposición no tira y si lo hizo el oficialismo cuando era oposición.

“Somos una oposición muy responsable, a veces tan responsable que nos dicen que estamos muy mansos, y simplemente cuidamos la democracia. Creemos que tenemos un gobierno que tiene que llegar al final de su mandato, pero por supuesto que somos muy pero muy críticos”.

“Tenemos una macroeconomía muy mal manejada y ya no lo podemos echar la culpa, ni al gobierno anterior ni a la pandemia. Hay una pelea dentro del Frente de Todos entre el poder real y el poder formal, claramente no coinciden, el poder real es Cristina Fernández de Kirchner y el poder formal es Alberto Fernández, que pasaron meses sin hablarse, y eso me parece un disparate en un país que se está prendiendo fuego y con una inflación que va a llegar al 100%”.

“La situación no solo duele, sino que nos genera el desafío y la obligación de prepararnos para lo que viene. Van a dejar un país quebrado y vamos a tener que proponerle a la ciudadanía torcer el rumbo de un país que no tiene destino”.