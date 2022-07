SE CUMPLIERON 30 AÑOS DEL PRIMER TRASPLANTE DE HÍGADO CON DONANTE VIVO RELACIONADO

“EL TESTIMONIO DE AGOSTINA QUE RECIBIÓ EL HÍGADO. EL ROL DE EDUARDO DE SANTIBAÑES QUE INTEGRÓ EL EQUIPO MÉDICO. LA FOTO EN QUIROFANO MUESTRA AL DR. DE SANTIBAÑES Y SUS DISCÍPULOS LOS DRES: MONICA ARDILES Y MATEO SERENARI EN LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA (ITALIA),LA MÁS ANTIGUA DE EUROPA,DURANTE EL PRIMER TRASPLANTE HEPÁTICO SIN BOMBA EXTRACORPÓREA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.



“El Dr. Eduardo de Santibañes (H) el 31 de Octubre de 2013 fue designado como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina ocupando el sitial n° 14 que lleva el nombre del Dr. Eliseo Cantón el destacado médico que naciera en la Provincia de Tucumán. Ciertamente tal distinción constituye un alto honor para el Dr. de Santibañes y nos llena de orgullo los saladillenses que somos sus conciudadanos. El Dr. Eduardo de Santibañes es reconocido nacional e internacionalmente por sus logros en el campo de la medicina. Hace 34 años en el Hospital Italiano el 10 de Enero de 1988 realizó con el equipo del mencionado Hospital el primer trasplante de hígado en la Argentina, cuando en Latinoamérica solamente había un único antecedente de trasplante hepático en la Universidad de San Pablo, Brasil. Cuatro años después el 30 de junio de 1992 hace 30 años el Dr. Eduardo de Santibañes fue protagonista de otro hecho histórico que revolucionaría nuestra medicina, se llevó a cabo por primera vez en la Argentina un trasplante hepático con donante vivo que resultó exitoso. Ese primer trasplante hepático con donante vivo relacionado fue liderado por los doctores Eduardo de Santibañes, Miguel Ciardullo, Daniel D’Agostino y el equipo multidisciplinario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hasta ese momento, los trasplantes hepáticos se llevaban a cabo únicamente con tejidos de donantes cadavéricos. Reitero este hecho que ya es histórico coloca la medicina argentina como gran referente regional en la materia y nuestro convecino su protagonista activo de ese logro de la medicina. Precisamente el 30 de junio cuando se cumplió el 30 aniversario el Dr. Eduardo de Santibañes me hizo llegar el testimonio que publicó en sus redes sociales quién en su momento creciera el hígado trasplantado. Dice lo siguiente: “Mi nombre es Agostina Caregnani y hoy se cumplen 30 años de primer ( y EL PRIMER) trasplante de hígado con donante relacionado. Yo era muy chica para recordar todo lo que paso, pero cada vez que veo mi cicatriz ( mi “marca de guerra” como prefiero decirle);se me viene a la cabeza todo lo que me cuentan los familiares y amigos, sobre los meses de angustia e incertidumbre donde mis viejos tuvieron que mover cielo y tierra para salvarme la vida. Lograron movilizar un país completo, concientizar y empatizar con la sociedad sobre la importancia de la donación y así conseguir la firma del presidente para que saque un decreto que me salvó la vida a mí, y a miles de personas. Hoy tengo 31 años, llevo vida normal y plena, y agradezco a mis viejos su intensa lucha, a mi vieja que puso su cuerpo literalmente para salvarme, al gran equipo de médicos y enfermeros del Hospital Italiano por su profesionalidad y contención, y a la sociedad por apoyarnos y empujarnos para que no bajemos los brazos. Nada de esto hubiera sido posible sin todos ellos. A todas las familias que están a la espera de un trasplante, no se rindan nunca! Las segundas oportunidades siempre llegan… y están buenísimas.! Agos”. Hace hoy 19 días el Dr. Eduardo de Santibañes y hizo una pequeña pausa en su jornada diaria y hablamos del tema telefónicamente. Ya sabemos del compromiso y pasión que pone en su profesión, ese día también en su voz se podía percibir la emoción al recordar los 30 años de tan significativo acontecimiento médico. La foto en quirófano que acompaña esta nota muestra a Eduardo de Santibañes junto a sus discípulos los Dres. : Victoria Ardiles y Mateo Serenari en el Primer trasplante hepático sin bomba extracorpórea realizado en la Universidad de Bolonia (Italia),que es la considerada la más antigua de Europa, fue fundada en el año 1088. A 30 años del primer trasplante hepático con donante vivo relacionado, Agostina tiene ya 31 años y disfruta de vida. El galardonado nacional y internacionalmente el Dr. Eduardo de Santibañes continua haciendo sus significativos aportes a la ciencia y su nombre quedará grabado a fuego en la historia de nuestra medicina” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 19 de julio de 2022.