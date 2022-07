Todas las finales (reserva, primera masculino y femenino) se jugarán el Domingo 24/07 en el estadio Daniel Carbonari.

Femenino: Apeadero vs La Lola – 11.30 hs.Reserva: Apeadero vs. Cazón – 13.30 hs.Primera masculino: Apeadero vs. Del Carril – 15.30 hs.